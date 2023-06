Admite enviado de Biden que invasión a Irak se basó en mentira

John Kerry, ex secretario de estado de Barack Obama y actual enviado especial para el cambio climático de la administración estadounidense, dijo al canal LCI de la televisión francesa, que la invasión de Irak en 2003, liderada por Estados Unidos, era diferente al actual conflicto en Ucrania, cuando el periodista Darius Rochebin le recordó que aquella guerra de agresión estuvo basada en la mentira de que Bagdad poseía armas de destrucción masiva.

«No», respondió Kerry. «Porque nunca ha habido, ya sabes, un proceso de acusación directa del propio presidente [George W.] Bush», aunque agregó que hubo «abusos» en el transcurso de ese conflicto, y que «se pronunció en contra de ellos».

Cuando Rochebin le preguntó directamente si la guerra de Irak había sido un crimen de agresión, Kerry lo negó repetidamente. «No, no, no. Bueno, no sabías que era una mentira en ese momento. La evidencia que se produjo, la gente no sabía que era una mentira», dijo el ex diplomático, antes de decirle a Rochebin que no tenía la intención de «volver a debatir la guerra de Irak» en este momento.

Cuando Rochebin lo presionó con el doble rasero, Kerry comenzó a hablar sobre la «justicia climática».

Kerry también afirmó que se oponía a la guerra en aquel momento y pensó que era algo incorrecto. Sin embargo, votó en el Senado para autorizar la invasión.

La administración Bush acusó al presidente iraquí Saddam Hussein de tener armas químicas y biológicas, además de estar involucrado de alguna manera en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington; sin embargo, las «pruebas» de las armas de destrucción masiva que se ofrecieron a los medios de comunicación y al Consejo de Seguridad de la ONU resultaron ser completamente inventadas y nunca se encontraron tales armas. Asimismo, nunca se estableció ninguna conexión entre Bagdad y Al-Qaeda.

RT recuerda que la invasión de 2003 y la subsiguiente ocupación de Irak se llevaron a cabo sin la aprobación de la ONU, por lo que Bush llamó una «coalición de los dispuestos». Estados Unidos, el Reino Unido, Australia y Polonia proporcionaron tropas para el ataque, aunque Washington afirmó más tarde que 44 países más habían ofrecido algún tipo de apoyo.

El 22 de octubre de 2010 WikiLeaks, el sitio fundado por Julian Assange, hizo públicos los rgistros de la guerra de Irak, 391 832 documentos del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre la guerra y la ocupación de Irak entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2009 y las principales revelaciones fueron divulgadas como en la filtración de los Diarios de la guerra de Afganistán a través de las ediciones digitales de The Guardian​ y The New York Times, ​ Le Monde, ​ Der Spiegel, ​ Al Jazeera y el Bureau of Investigative Journalism. ​