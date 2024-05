Premios Cubadisco 2024

El pianista y compositor Frank Fernández se alzó con el máximo galardón en la gala de premiaciones de la edición 27 de la Feria Internacional de la Industria Musical Cubadisco, celebrada la víspera en el capitalino Teatro Martí.

Emociones y un auditórium totalmente de pie despertó el virtuoso al recibir el Gran Premio Cubadisco por la obra Beethoven. Conciertos para piano, con la colaboración de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, dirigida por el maestro Enrique Pérez Mesa.

La obra del Premio Nacional de Música 2005 conquistó además la categoría de Solista concertante, Diseño gráfico para Osmel Lorenzo, y Notas musicológicas para Jesús Gómez Cairo.

Otro momento igual de conmovedor resultó cuando la diva del Buena Vista Social Club. Omara Portuondo, recibió por su álbum Vida el Premio a la Obra de toda la Vida.

En la velada fue distinguida también la musicóloga Sonia Pérez Cassola en la categoría Premio al Productor Musical.

Igualmente, el Comité de Cubadisco decidió otorgar cinco lauros especiales: Colección Universo Guajiro, Colección 60 Egrem D’ Lujo, Orquesta Típica Original de Manzanillo, Colección Colibrí 20 Años, De donde viene el amor, de Pepe Ordás.

En la categoría de Premio a la Investigación resultaron afortunados Ecos y tradiciones isleñas en Cabaiguán, por Los Isleños de Pozas; Herencia, de Fanm Zetwal; Lamento del poeta, recuerdos de la isla de Cuba y las delicias, de la autoría de Cecilio Tieles.

Conquistó la categoría de Música campesina el poeta y repentista Luis Paz “Papillo” por la obra No escapes del amor. Mientras, en Opera Prima mereció el lauro Yosander y Agranel por Aderezo.

En los apartados De la tradición sonera y Tradicional variado fueron homenajeados María Victoria Rodríguez y la Orquesta Failde, por Que hablen si van a hablar y Danzoneando. En vivo desde Matanzas, respectivamente.

Por su parte, el disco Cuenta conmigo de Ovidio González conquistó el lauro en la categoría de Antología/Versiones.

Otro apartado laureado esta noche fue Música sinfónica y de cámara, aquí se alzó con el galardón Estrenando mis 80, de Guido López-Gavilán, que también conquistó Diseño de sonido no controlado.

El fonograma Flautas Gigantes, de Orlando “Maraca” Valle, mereció el premio en la categoría de Jazz, mientras que Tromboneando con Demetrio Muñiz, del propio artista, y Latin Sax, de Cuban Sax Quintet, fueron distinguidos en las categorías de Música popular concertante e Instrumental, en ese orden.

Resultó premiada la intérprete Annie Garcés en el apartado de Pop-Fusión por el álbum Búscame tú, seguidamente subió al escenario a recoger el lauro en Fusión alternativa la banda Toques del Río, gracias al fonograma No me formes crisis, y luego el Dj. Riversound&Javik.O, por el disco Before I Lose Control en Electrónica.

La música urbana también tuvo su espacio en la gala de premiaciones, aquí alzaron sus premios, en la categoría de Hip Hop, Adversario y la Eimi por la producción Coge el hilo, y en Reguetón el dúo Charly & Johayron por E.G.O,

En el área Audiovisuales, en el apartado de Concierto instrumental, el premiado fue el pianista José María Vitier por Tentaciones, mientras que en Concierto música popular y Live session, los distinguidos fueron Yoyo Ibarra Live, de este artista, y Sesión estudio, de Gretel Cazón.

Por su parte, en la categoría de Documental musical el lauro lo recibió Isla de la música. La resistencia, mientras que en Didáctico y en Making of fueron homenajeados Doctor Tambor y Tromboneando con Demetrio Muñiz, respectivamente.

Alexander Abreu y su orquesta Havana D’Primera mereció dos galardones por el disco Pueblo Griffo: Música bailable actual, y Diseño de sonido controlado, mientras que su compatriota Tony Ávila y su disco Univers.o.s le valió a Joaquín Borges-Triana el premio en Notas discográficas,

Otras categorías fueron distinguidas: Canción para niños, conquistada por Niños del mundo, del Coro Diminuto que dirige la maestra Carmen Rosa López; Nueva Trova, acariciada por Univers.o.s de Tony Ávila y su grupo, Canción contemporánea, donde mereció el lauro El café de los felices, de Vicente Trigo; y Canción, que premió a Este encuentro. Tributo a René Márquez, de la musicalísima Beatriz Márquez.

El evento decidió otorgar además varios premios internacionales.

Con amplia participación foránea y un despliegue de tradiciones sonoras, la edición 27 de la Feria Internacional de la Industria Musical Cubadisco se extenderá hasta el 19 próximo con dedicatorias a la música campesina y a Colombia como país invitado de honor.