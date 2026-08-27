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Alistan centros deportivos para el inicio del curso escolar

PorLuis Falcon Saavedra

Ago 26, 2026

Con el inicio del nuevo curso escolar, previsto para el próximo 1 de septiembre, los centros deportivos de Ciego de Ávila ultiman su preparación para recibir a los estudiantes y promover la actividad física entre los jóvenes.

Las tareas de alistamiento abarcan desde el óptimo estado de las instalaciones hasta la oferta de programas atractivos y variados.

Junier Valdivia Rodríguez, director provincial del INDER, explicó a este sitio digital que se prevé comenzar el curso con el ciento por ciento de la matrícula en la EIDE Marina Samuel Noble. Se priorizará la concentración de los estudiantes en los primeros días para optimizar la organización y los entrenamientos.

Por otra parte, señaló que se dará prioridad a los diez deportes del primer cuadrante establecidos a nivel nacional, así como a otras disciplinas consideradas estratégicas para la provincia, como el hockey y la vela.

Asimismo, afirmó que disponen de los recursos mínimos indispensables —alimentación y materiales escolares— para arrancar el curso, aunque reconoció que será necesario ajustar las estrategias a lo largo del año debido al complejo contexto actual.

Valdivia Rodríguez destacó que el claustro docente está compuesto por profesionales de amplia trayectoria, lo cual favorece la enseñanza y formación de los atletas. No obstante, admitió que existen dificultades para cubrir todas las disciplinas con el personal técnico necesario.

El directivo hizo además un llamado a las familias para mantener una comunicación fluida con los centros, y enfatizó la importancia de la organización y la información en el escenario actual.

Finalmente, alentó a los estudiantes a no perder la motivación y a perseguir el sueño de convertirse en atletas destacados que representen a Cuba.

De este modo, los centros deportivos avileños afinan los detalles para un inicio de curso exitoso, con el deporte como pilar fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes.

 

Por Luis Falcon Saavedra

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