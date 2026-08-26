Empresa Eléctrica de Ciego de Ávila activa programación de afectaciones por déficit de generación

Se priorizarán los hospitales de Ciego de Ávila y Morón, la actividades de extracción de petróleo y algunos centros productivos

La Empresa Eléctrica Provincial de Ciego de Ávila informó que, debido al déficit de generación en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), desde las 00:00 horas de hoy se aplicará un plan de afectaciones programadas en toda la provincia.

Los clientes serán servidos mediante 10 bloques de circuitos, cada uno con dos interrupciones diarias de 90 minutos, según el cronograma establecido.

El esquema, diseñado para operar con la máxima carga desconectable, queda distribuido de la siguiente manera:

· Bloque 1 (circuitos 1, A102, Cítrico I, III, IV, Ceballos, Las Grullas y acueducto Ruspoly): de 00:00 a 01:30 y de 15:00 a 16:30.

· Bloque 2 (Chambas, Los Perros, El Asiento, Punta Alegre, Cítrico II, Isaca, Gaspar y Corojo): de 01:30 a 03:00 y de 16:30 a 18:00.

· Bloque 3 (A106, Nereida, Peonia y Politécnico de Informática): de 03:00 a 04:30 y de 18:00 a 19:30.

· Bloque 4 (Colorado, Baraguá, Vicente, Patria y Micro Norte): de 04:30 a 06:00 y de 19:30 a 21:00.

· Bloque 5 (Morón Sur, Violeta, Velazco, Pablo, Montoto, Tres María, Ognara, Miraflores y San Fernando): de 06:00 a 07:30 y de 21:00 a 22:30.

· Bloque 6 (El Mambí, Jagüeyal, Venezuela, Santa Paula, Júcaro, Bolivia, Falla y Ranchuelo): de 07:30 a 09:00 y de 22:30 a 00:00.

· Bloque 7 (La Cuba, Pesquería, El Frutero, Florencia, Tamarindo y Morón Norte): de 09:00 a 10:30 y de 00:00 a 01:30 (del día siguiente).

· Bloque 8 (A104, A108, A206 y Morón Centro): de 10:30 a 12:00 y de 01:30 a 03:00 (del día siguiente).

· Bloque 9 (circuito 5, Ciro Redondo –Combinado Minaz y Delfín Moreno–): de 12:00 a 13:30 y de 03:00 a 04:30 (del día siguiente).

· Bloque 10 (Jicotea, Majagua, Guayacanes, Orlando González y Turiguanó): de 13:30 a 15:00 y de 04:30 a 06:00 (del día siguiente).

Servicios priorizados

Se mantienen sin afectación en el horario de 08:00 a 16:00 los circuitos 2 y 3, que alimentan al hospital provincial, el hospital de Morón, la zona de extracción petrolera de Juanita y el circuito Expreso, por su carácter estratégico.

El combinado lácteo, abastecido por los circuitos A110 y A208 de forma alterna, será priorizado entre las 18:00 y las 05:00.

Posibles variaciones

La autoridad eléctrica advierte que, durante el horario diurno (10:00 a 16:00), los tiempos de corte podrían reducirse gracias a las pruebas con generación solar fotovoltaica en la provincia, circunstancia que se comunicará oportunamente.

Asimismo, el cronograma queda sujeto a modificaciones según las condiciones operativas del SEN.