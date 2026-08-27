La enseñanza artística se alista para el nuevo curso escolar

La enseñanza artística en Ciego de Ávila se prepara para iniciar el periodo lectivo 2026-2027. Será el próximo primero de septiembre, en la Escuela Elemental de Arte Ñola Sahig Sainz, en saludo al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El plantel prevé una matrícula superior a los 200 estudiantes. De ellos, los nuevos ingresos suman 19 en la especialidad de danza y 26 en música, mientras que el resto corresponde a alumnos de continuidad de estudio.

Entre las principales prioridades para este curso destacan el trabajo político-ideológico con los alumnos, el vínculo permanente con los referentes artísticos para enriquecer la proyección cultural del territorio, y la atención a los egresados.

Durante estos días se desarrollan en el centro diversas acciones para garantizar la calidad educativa: talleres metodológicos para la capacitación del claustro, planificación de clases y limpieza de las áreas docentes.

Asimismo, se incentivará la participación en proyectos de investigación sobre problemáticas del entorno educativo.

La enseñanza artística de la ciudad de los portales trabajará para lograr una mayor calidad en la formación de sus estudiantes, futuros representantes de la cultura avileña, en consonancia con los lineamientos propuestos por el Centro Nacional de Escuelas de Arte.