Apoyo a Cuba en España y cargamentos solidarios

Según el portal Cubainformación hoy, el acto, impulsado por el partido EH Bildu, sirvió a un doble gesto internacionalista con una presencia sobresaliente de la solidaridad con Cuba en España.

Al inicio de la marcha, indicó la fuente, una ciudadana cubana residente en Euskal Herria (País Vasco), junto a otro palestino, portaron un símbolo conjunto (el «txori» o pájaro del cuadro Guernica, de Pablo Picasso, icono de la paz), muestra del espaldarazo a los pueblos de Cuba y Palestina.

Ambos sometidos a agresión y cerco por Estados Unidos y el sionismo israelí, esta acción por Cuba y Palestina quiso subrayar la conexión de las luchas de los pueblos del mundo por su libertad y autodeterminación.

Asimismo, precisó la fuente, durante la movilización se distribuyeron 10 mil volantes de la campaña “Argia eta Indarra Kubarentzat” (Luz y Fuerza para Cuba), impulsada por Euskal Herria Ekimena y por la asociación Euskadi-Cuba.

Se trata de una iniciativa con el objetivo de recaudar fondos para la adquisición de instalaciones solares destinadas a hospitales de la Isla, con el fin de paliar los efectos de la crisis energética provocada por el bloqueo económico y agravada por el petrolero, impuestos ambos por el Gobierno de EEUU.

De otro lado, la asociación SoDePaz anunció que los días 7 y 9 de abril preparará contenedores con destino a hogares de ancianos de Las Tunas y al Sistema de Salud de Baracoa, ambos en el oriente de Cuba, desde Torrejón de Ardoz, en la región de Madrid.

Tomado de Prensa Latina