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Cuba electa a Comité de Organizaciones No Gubernamentales de la ONU

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Abr 11, 2026
ecosoc_eng

Cuba fue electa por aclamación al Comité, perteneciente al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y ejercerá como miembro de 2027 a 2030.

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, destacó este viernes la elección de Cuba al Comité de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), de Naciones Unidas para el período que inicia en 2027.

En la red social X, el Canciller señaló que la nación antillana fue electa por aclamación al Comité, perteneciente al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc), y ejercerá como miembro de 2027 a 2030.

Este resultado, subrayó Rodríguez Parrilla, reconoce la ejecutoria de Cuba en la promoción de la participación de organizaciones no gubernamentales genuinas de todas las regiones en los trabajos de la Organización de las Naciones Unidas.

Establecido por Ecosoc en 1946, el Comité está compuesto por 19 miembros elegidos sobre la base de una representación geográfica equitativa.

Tomado de Cubadebate 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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