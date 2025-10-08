Televisión Avileña

Ciego de Ávila Sociedad

Aumenta el número de círculos de abuelos en Morón

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Oct 7, 2025

Como parte de las acciones encaminadas al mejoramiento de la calidad de vida de las personas de la tercera edad, en el avileño municipio de Morón aumenta el número de círculos de abuelos.

En los seis consejos populares del territorio moronense existen estos movimientos, que desarrollan actividades deportivas, culturales y recreativas que contribuyen al bienestar físico y emocional de los ancianos.

Estos círculos de abuelos cuentan con un especialista del sector deportivo, que con la ayuda de monitores realizan ejercicios físicos acordes a las personas de la tercera edad.

Además de mejorar la calidad de vida mediante la gimnasia, fundamentalmente, en el horario de la mañana, también se celebran cumpleaños colectivos, demostraciones en determinados eventos como Cubaila y paseos.

