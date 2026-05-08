Ocho claves sobre la nueva orden de Estados Unidos contra Cuba

La Orden Ejecutiva del 1ro. de mayo de 2026 firmada por Donald Trump impone sanciones severas contra Cuba, con el objetivo de colapsar sectores clave de su economía y forzar un cambio político. Estas medidas tienen un impacto inmediato en la vida cotidiana de los cubanos al limitar el acceso a recursos básicos.

—¿Qué significa esta nueva Orden Ejecutiva?

—Analistas y especialistas del Ministerio de Relaciones Exteriores la han catalogado como otro bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, o lo que sería igual: un bloqueo al cuadrado.

—¿En qué consiste el efecto disuasorio que prevé esta nueva disposición?

—En intimidar a terceros países, bancos y empresas internacionales para que eviten cualquier relación con la isla. Con esta orden, que tiene un carácter retroactivo en su aplicación, no se publicarán listas de sancionados. Y todo ello genera un efecto de intimidación generalizado, un clima de incertidumbre que desalienta a potenciales socios comerciales. Al eliminarse los períodos de notificación previa, no se da margen de reacción legal a ninguna entidad implicada en vínculos con Cuba. El propósito es amedrentar e intimidar aún más y, como consecuencia, reducir a su mínima expresión las relaciones de todo tipo, el apoyo y la cooperación.

—¿Qué son las sanciones secundarias, término que se recoge y que es completamente inédito?

—Por primera vez se aplican medidas contra terceros países, empresas o individuos que tengan vínculos con Cuba, incluso sin relación con la economía estadounidense.

—¿Cuáles son los principales sectores afectados?

—Energía, defensa, minería y servicios financieros. La orden bloquea cualquier propiedad estadounidense vinculada a estos sectores en Cuba. Hay que decir que, si bien estos son los sectores dañados directamente, el alcance de la orden es mucho más amplio, ya que incluye cualquier forma de apoyo material o financiero.

—¿Qué implicaciones tiene en el ámbito financiero?

—Una gran persecución financiera, pues bancos de terceros países que operen con entidades cubanas arriesgan a perder acceso al sistema financiero estadounidense.

—¿Qué impacto directo tendrá en la vida de los cubanos?:

—Algo extremadamente sensible. Estas medidas pueden impedir el arribo a Cuba de todo, desde una pieza para una termoeléctrica, un panel solar, hasta un medicamento que decida la vida de un niño.

— ¿Qué dimensión internacional posee esta orden?

—En primer lugar, tiene un marcado carácter extraterritorial. No solo se amenaza a Cuba, sino a la soberanía de todos los Estados, al imponer jurisdicción estadounidense más allá de las fronteras de este país. En su discurso el pasado 2 de mayo, en el Encuentro de Solidaridad que tuvo lugar en el Palacio de las Convenciones, el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, enfatizó en que esta orden ejecutiva no es solo un ataque contra Cuba, sino un precedente peligroso para la soberanía de cualquier país, pues se busca aislar a Cuba y disuadir a terceros de relacionarse con ella, y así reforzar el efecto de castigo colectivo sobre la población.

—¿Qué ha dicho el Primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sobre esta nueva política del Gobierno de Estados Unidos?

—El Presidente cubano ha rechazado enérgicamente la nueva orden ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 1ro. de mayo y la calificó un acto de pobreza moral y castigo colectivo contra Cuba. Según Díaz-Canel, las sanciones buscan asfixiar la economía de la Isla y son una injerencia directa en los asuntos internos del país.

«Esta política constituye, asimismo, un acto de desestabilización regional forzando a la comunidad internacional a una elección imposible entre su relación con Cuba y el acceso al mercado y al sistema financiero de Estados Unidos».

Tomado de Juventud Rebelde