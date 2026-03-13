Avilmat se multiplica

El colectivo Vanguardia Nacional cuenta como fortaleza para imponerse a las adversidades en 2026 con los resultados del eficiente ejercicio económico del pasado año

Incrementar los ingresos por concepto de exportaciones, diversificar las ofertas para disminuir importaciones y crecer en las entregas principalmente de elementos de pared y piso, están entre los desafíos del 2026 de los trabajadores de la Empresa de Materiales de Construcción (Avilmat), en Ciego de Ávila.

En asamblea de análisis del cumplimiento de los objetivos empresariales del pasado año, el colectivo Vanguardia Nacional por siete años consecutivos, se comprometió a seguir potenciando la innovación para romper la última modalidad del bloqueo de Estados Unidos a Cuba: los obstáculos para importar combustibles y aplicar medidas organizativas con el objetivo de enfrentar la insuficiente disponibilidad energía eléctrica y el déficit de piezas de repuesto.

Para mantener la calidad y cubrir las demandas de los clientes, de los programas constructivos locales y del país, la entidad cuenta como fortaleza con los resultados del eficiente ejercicio económico del 2025, durante el cual no solo se alcanzaron crecimientos en la mayoría de las producciones y las ventas, sino en las entregas de materiales para la construcción de los parques solares fotovoltaicos; las inversiones de los polos turísticos de Villa Clara, Camagüey y Ciego de Ávila; los viales de los aeropuertos de estas tres provincias, entre otras prioridades.

Favorable fue el comportamiento de la fabricación de áridos, sobre todo de piedra triturada y arena, de elementos de pared y de piso. Hubo que reinventarse ante el insuficiente suministro de cemento y utilizar el mortero de construcción tipo III, lo cual requirió modificar las normas sin afectar la calidad del producto terminado, en el caso de los bloques, las losetas hidráulicas y los morteros especiales, incrementándose así la elaboración de estos renglones en comparación con el 2024.

“El trabajo en equipo propició la diversificación porque fabricamos nuevos renglones a base de yeso, tales como el bloque machihembrado, ladrillos ornamentales, losas para enchape; también bloques de hormigón de siete centímetros, tanques de hormigón de 800 y 1200 litros de capacidad, separadores para encofrado de losas de hormigón, y carbonato de calcio”, informó Paulino Pérez Viera, director general de la empresa.

El directivo, elegido delegado directo a las sesiones finales del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, previstas para mediados del presente año, afirmó que las estrategias fructificaron.

Ejemplificó que las producciones de bienes y servicios superaron el plan en valores en 187 700 000.00 pesos, las utilidades crecieron en más de 24 millones y el salario medio mensual por trabajador superó los 23 475.00 pesos.

“Avilmat logró en 2025 un modelo ejemplar de responsabilidad social empresarial, gracias a la consagración de nuestros trabajadores en la remodelación de varias salas del Hospital Provincial General Docente Doctor Antonio Luaces Iraola, la atención a circunscripciones, el embellecimiento de lugares públicos en la ciudad, el aporte monetario a programas de la salud y el cumplimiento al 100 por ciento de las finanzas por parte de los más de 700 afiliados a nuestras organizaciones de base”, destacó Norma Murillo Moré, secretaria general del buró sindical de la empresa.

El multilaureado colectivo, distinguido con la Medalla Jesús Menéndez por excepcionales méritos laborales, los premios a la excelencia y la calidad empresarial, el de alto impacto de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, y el de innovación tecnológica prevé, durante este año, fortalecer los encadenamientos productivos con centros laborales de los sectores estatal y privado.

Tomado de Invasor