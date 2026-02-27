Beneficia Programa Cubano de Implantes Cocleares a cientos de personas

El Programa Cubano de Implantes Cocleares, con más de 25 años de creado, y a propósito de su Día Internacional, ha permitido devolver la audición a cientos de personas con discapacidad auditiva profunda, de manera gratuita y con un enfoque multidisciplinario, resaltó Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) desde su perfil en Facebook.

La iniciativa, centralizada en el Hospital Pediátrico Borrás-Marfán, en La Habana, prioriza la atención a niños para aprovechar la plasticidad cerebral y favorecer su rehabilitación lingüística e inclusión social.

El doctor Antonio Paz Cordovés, presidente de la Sociedad Cubana de Otorrinolaringología, expuso que el dispositivo electrónico implantado reemplaza la función del oído interno dañado y convierte las señales sonoras en eléctricas para que sean interpretadas por el cerebro.

A diferencia de los audífonos convencionales – explicó -, el implante actúa directamente sobre el nervio auditivo y su costo en el mercado internacional es elevado, pero el Estado cubano asume íntegramente cada procedimiento.

La doctora Sandra Bermejo, jefa del Servicio Especializado de Implante Coclear y Cirugía Compleja de Oído del propio hospital, precisó que el programa atiende a pacientes de todas las provincias, incluidos aquellos con sordoceguera, y se sustenta en un equipo multidisciplinario e interinstitucional.

Bermejo destacó que el acompañamiento a la familia y la integración escolar resultan esenciales para los resultados terapéuticos.

Las autoridades sanitarias han mantenido el suministro de los dispositivos y repuestos a pesar de las limitaciones impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos que dificulta la adquisición de tecnologías.

Durante la pandemia de COVID-19, agregó la especialista, el programa no detuvo sus operaciones.

El sistema de pesquisa auditiva universal en todas las maternidades del país permite la detección temprana de deficiencias, idealmente antes de los tres años de edad, cuando el cerebro muestra mayor plasticidad.

Especialistas coinciden en que esa estrategia resulta clave para optimizar el desarrollo del lenguaje en los menores intervenidos.

La red de atención incluye consultas de audiología y rehabilitación en todas las provincias, lo que garantiza cobertura geográfica y continuidad del proceso.

El programa, según sus coordinadores, no se limita a la cirugía, sino que abarca desde estudios preoperatorios y evaluaciones cognitivas hasta terapia grupal y seguimiento familiar.

