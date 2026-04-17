Ember, su nuevo brindis

Recientemente brindaban por un nuevo éxito los trabajadores de la Empresa de Bebidas y Refrescos (Ember), ubicada en el kilómetro 468, de la carretera central, en el extremo Oeste de la ciudad de Ciego de Ávila, de la provincia cubana de igual nombre.

Razones suficientes tuvieron ellos para la develación de la placa Centenario de Fidel, con la presencia de Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria; Jorge Luis Fajardo Casas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca (SNTIAP); Mauri Pereira Vega, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba y otros dirigentes.

Acto celebrado recientemente con motivo de la develación de la placa Centenario de Fidel, en reconocimiento a la eficiencia del colectivo en el 2025

“El estímulo se otorga por única vez a los colectivos más destacados de nuestro sector en el país en correspondencia con la eficiencia de su labor integral durante el 2025”, declaró Yunier Sarmiento Segura, secretario general del buró provincial del SNTIAP.

Pese a tragos amargos

Ante el desabrido comportamiento de las últimas temporadas azucareras, el emprendedor colectivo sustituyó el dulce grano por edulcorantes, alternativa que no obstaculizó el cumplimiento de las normas de calidad en el indicador refresco total, según explicó Belkis Rodríguez Fajardo, directora técnico productiva de la entidad.

“En este producto logramos el 127.13 por ciento de lo planificado, utilizando en una parte jugos de frutas; no alcanzamos igual desempeño en los refrescos en bolsas que se comportaron al 75.82 por ciento, debido a la paralización de la máquina de la fábrica en Morón y la inestabilidad de la calidad del envase, en el caso de los rollos de la película del Tinajito.

“En relación con los vinos se aprovecharon las capacidades productivas al 43.8 por ciento, tuvimos que paralizar las fermentaciones en una etapa del año por falta de azúcar crudo. Aunque los volúmenes fueron discretos, logramos fabricar fuera del plan vinagre y cerveza”.

Dijo que materializaron el mayor aporte en bebidas alcohólicas con 15 388 hectolitros, el 101.2 por ciento de lo previsto, cifra superior a la del 2024.

“Muy importante para asegurar la vitalidad de nuestros procesos resultaron los contratos de producción cooperada de bienes y prestación de servicios con formas de gestión no estatal, que nos aportaron materias primas y materiales para la elaboración de bebidas alcohólicas, vinagre y vinos, mientras que en esa tarea nuestra empresa puso equipamiento, etiquetas, soplado de envases, instalaciones y fuerza de trabajo calificada”.

Un doble

Más que pedir par de líneas de ron para celebrar el reciente triunfo, Caridad Carrera Martínez tuvo un doble propósito: “Quiero destacar que nuestros compañeros de labor cumplen los requisitos físicos, químicos y sensoriales, respaldados por los sistemas integrados de gestión de la calidad y de inocuidad de los alimentos, cuyas actividades cuentan desde el 2023 con el certificado de la Oficina Nacional de Normalización.

“Enfrentamos los desafíos con la fortaleza de la gestión económica, ya que, en vez de pérdidas por las limitaciones materiales, financieras y las afectaciones energéticas, alcanzamos utilidades superiores a los 167 600 000.00 pesos el año pasado”.

Precisó la sindicalista que fueron superiores a los compromisos las ventas netas, la productividad y el salario, destacándose la aplicación de los sistemas de pago por los resultados finales del trabajo, a destajo y por alto desempeño que posibilitaron incrementar el ingreso medio por trabajador a 11 807.00 pesos.

Yunier Sarmiento Segura consideró que los “logros mencionados pueden constituir una alentadora experiencia para ser contada por Cari, en calidad de delegada directa, en las sesiones finales del 22 Congreso de la CTC, porque son los frutos de un colectivo que realiza donaciones al hogar de niños sin amparo familiar, apadrina a instituciones de Salud y ayuda a personas en condiciones de vulnerabilidad”.

Y también el personal está muy comprometido con el plan de la economía de 2026. Además de los crecimientos productivos pronosticados en los renglones tradicionales, procesará vinagre, encurtidos de vegetales, derivados del tomate, potenciará las ventas a las cadenas de tiendas en divisa y a través del comercio electrónico, y efectuará la instalación de un sistema fotovoltaico en la planta de ron, de la unidad empresarial de base La Palma, informó Leonardo Lorente Zayas, director general de la empresa.

En la Ember también apuestan este año por nuevos brindis para engrandecer su historial, que atesora la condición de Vanguardia Nacional en varias ocasiones, el Premio Provincial de Innovación Tecnológica, el Premio a la Calidad Empresarial, la Bandera Aniversario 85 de la CTC y la obtención de la sede de la actividad nacional por el Día del Trabajador de la Industria Alimentaria en el 2024, entre otros estímulos.

Tomado de Invasor