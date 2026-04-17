Taller de Redes Sociales Digitales: campo de entrenamiento comunicacional táctico

El Taller de Redes Sociales que se desarrolla previo al V Coloquio Internacional Patria, y que en esta oportunidad se denominó «Girón Victorioso», funciona como un campo de entrenamiento táctico que se robustece en cada encuentro. Su realización resulta estratégica tanto para organizadores como para participantes.

Al emplear la videoconferencia como soporte tecnológico, se garantiza la territorialización de la defensa contra la guerra cognitiva, al conectar a todas las provincias y descentralizar la preparación.

El taller ofrece entrenamiento práctico en gestión de redes, diseñado para ser aplicado de inmediato por periodistas y comunicadores. Impartido por expertos internacionales, en esta oportunidad contó con los ponentes argentinos María Fernanda Ruiz, Estanislao Santos y Manuel Fernández Ceballos, quienes compartieron el tema «Comunicación, territorialidad digital y tecnopolítica: ¿cómo dar la batalla cultural en Internet?».

Es un evento que revela la actualización con perspectiva del Sur, o lo que es lo mismo: sirve como una inyección de conocimientos actualizados sobre disputa cognitiva y automatización algorítmica, para garantizar que los debates del Coloquio se fundamenten en herramientas contemporáneas y no solo en la teoría.

Esta experiencia también propicia la integración comunitaria, al promover acciones con las que se lleve la «batalla de ideas» del plano virtual a la base social, fomentando una ciudadanía digital crítica.

El taller, que tuvo lugar este 14 de abril bajo el nombre «Girón Victorioso», conecta la lucha actual con el 65 aniversario de la epopeya de Playa Girón, presentando la defensa comunicacional como continuación de la resistencia física ante agresiones externas. Como en cada edición de Patria, gesta la capilaridad social y la actualización técnica necesarias para que la declaración política del evento sea realmente efectiva en el quehacer digital.

Tomado de Radio Surco