Evoca Florencia su lucha contra bandidos

Una ocasión para recordar el enfrentamiento a las bandas alzadas en contra de la naciente Revolución cubana, enmarcadas en la conocida Lucha Contra Bandidos, tuvo lugar en el Museo Municipal de Florencia, territorio donde se crearon las primeras Milicias Nacionales Revolucionarias de la antigua provincia de Camagüey.

Emilio Cepero Rodríguez fue uno de los fundadores de ese grupo compuesto, de forma mayoritaria, por jóvenes. Visiblemente emocionado, recordó en el encuentro algunas de sus memorias como combatiente en la zona de su tierra natal. “Defendíamos la patria chica, ese era el primer paso para defender la patria grande”, dijo.

La creación de las tropas florencianas se remonta a noviembre de 1959, solo días después de las primeras creadas en el país, conocidas como Los Malagones, en la provincia de Pinar del Río.

Archivos del museo florenciano recogen el hecho como una iniciativa de “El Chino” Bracera y menciona que se componía de 36 miembros al mando de José Rojas, jefe del puesto del poblado y el ex militar del ejército de Fulgencio Batista, Julio Padrón, quien cumplía la labor de instructor.

Cortesía del Museo Municipal de Florencia Reunión de los miembros de las milicias florencianas el 16 de abril de 1988

El relieve montañoso del sitio era propicio para que los alzados fueran difíciles de localizar, motivo por el cual las luchas se extendieron durante varios años.

La última operación militar en el municipio, según documentos y testimonios, inició el 5 de julio de 1965, en la Cuchilla, zona de Los Ramones, en busca de desarticular la última banda que quedaba en todo el país.

Finalmente, en octubre del mismo año, dejó de existir el bandidismo en Florencia, gracias a la lucha de combatientes como Emilio Cepero y al sacrificio de otros hombres que cayeron en combate.

Tomado de Invasor