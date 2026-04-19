Otorgan Premio Provincial de Restauración 2026 al Teatro Principal

Cada 18 de abril, el mundo detiene su mirada sobre el patrimonio construido. Lo hace desde 1982, cuando el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) instauró el Día Internacional de los Monumentos y Sitios con el propósito de sensibilizar a la humanidad sobre la importancia de proteger la herencia cultural.

Este año, el lema que guía las reflexiones a escala global es “Patrimonio vivo y respuesta de emergencia”, un llamado a visibilizar el trabajo de quienes conservan y protegen el legado más amenazado por desastres y conflictos.

En Ciego de Ávila, la conmemoración tuvo un sabor especial. Este 16 de abril, la Oficina de Monumentos, Sitios y Centros Históricos del Centro Provincial de Patrimonio Cultural (CPPC) reunió a especialistas, directivos culturales y trabajadores de la construcción en el salón de protocolo del propio Teatro Principal —el coliseo mayor de los avileños— para hacer entrega del Premio Provincial de Conservación y Restauración de Monumentos 2026. El escenario no era casual: era el protagonista.

Fue en los meses de junio y julio del pasado año cuando las brigadas de la Empresa Constructora de Obras para el Turismo ECOT Cayo Coco acometieron la restauración de esta joya de la arquitectura avileña.

La intervención no era menor: devolver al inmueble los valores artísticos y ambientales que décadas de añadidos y deterioros habían velado. Se recuperaron elementos originales que intervenciones anteriores habían sustituido, alterando la imagen del edificio.

Cuando terminó la obra, el Teatro Principal emergió con la belleza que tuvo al nacer, en 1927.

La razón de la urgencia tenía nombre propio: Ciego de Ávila fue designada sede del acto nacional por el 26 de Julio.

El teatro, considerado el inmueble más importante de la ciudad por sus excepcionales valores arquitectónicos tanto en su diseño interior como en su fachada, no podía recibir semejante celebración sin haber recuperado su dignidad plena.

El resultado trascendió lo estético. El 24 de julio del pasado año, la Comisión Nacional de Monumentos aprobó que el Teatro Principal saliera de la lista de Monumentos en Peligro del país, reconociendo con ello el trabajo de la provincia en el rescate del inmueble.

Sonia Virgen Pérez Mojena, presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, formalizó mediante documento oficial esta salida de la lista roja del patrimonio cubano.

Por lo antes expuesto, la Comisión Provincial de Monumentos aprobó por unanimidad entregarle el Premio Provincial en Restauración 2026 al Teatro Principal.

La distinción fue entregada por la Msc. Doralis Nuez González, directora del CPPC, e implicó, también, la entrega de una obra del artista Raudel Ruiz, miembro de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA).

La Oficina de Monumentos, dirigida por la Lic. Yulleyka Echemendia Rives, entregó además reconocimientos a la ECOT Cayo Coco —empresa ejecutora de las obras— y a los especialistas de monumentos Alexis Cervantes Bravo y Yimera Zúñiga Delgado, cuyos desempeños en la protección y la socialización del patrimonio construido mereció el aval de la leyenda martiana que adornaba sus diplomas: “A los monumentos hace falta, como a los hombres extraordinarios, espacio limpio en torno”.

También fue reconocido Hernando Enrique Hernández Prado, quien recibió la distinción de Profesional Destacado del Año que otorga la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (Unai).

El galardón, que convoca anualmente en cinco categorías —investigación, docencia, proyecto, urbanismo y otras ramas—, reconoció en este caso su labor investigativa sobre el patrimonio avileño, en particular los estudios sobre la Trocha y el propio Teatro Principal que antecedieron y sustentaron la restauración.

Su participación en eventos nacionales e internacionales, entre ellos la Feria de Innovación de la Cultura del Ministerio de Cultura celebrada en noviembre en La Habana, completó el mérito.

“Sin lugar a dudas, el Teatro Principal es la joya de la arquitectura avileña y la edificación más importante que tiene la ciudad”, expresó Hernández Prado, cuya voz de arquitecto y especialista en patrimonio resume el consenso de quienes trabajan en la salvaguarda de la identidad avileña.

“Con esta restauración se logró darle la belleza original que tiene el teatro, rescatando todos sus locales”.

El inmueble restaurado es también la propuesta de la provincia para aspirar al Premio Nacional en Restauración 2026, un reconocimiento que llevaría la historia del teatro avileño —y el esfuerzo colectivo detrás de su rescate— a la escala de toda la nación.

En la categoría de Conservación, Ciego de Ávila presenta la vivienda privada Villa Madrid, cuyo propietario también participó en la ceremonia.

La actividad la presidió Mariana Virgen Rodríguez Muñoz, directora provincial de Cultura, acompañada de Lian Díaz Arias, presidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, y otros miembros del Consejo de Dirección de Cultura y de Patrimonio de la provincia.

El teatro que los acogió no era ya el de las grietas y los elementos ajenos: era, de nuevo, el que la ciudad siempre supo que tenía.

Tomado de Invasor