Celebran en Morón Festival Municipal de Composiciones Gimnásticas de la Primera Infancia (+Fotos)

La Institución Educativa José de la Luz y Caballero obtuvo el primer lugar en el Festival Municipal de Composiciones Gimnásticas de la Primera Infancia, celebrado en el Parque José Antonio Echeverría de Morón.

Tras los ganadores del certamen, se ubicaron, en ese orden, los pequeños de la Escuela Cuba Socialista y los de la Institución Antonio Maceo.

Estos tres equipos resultaron vencedores en las etapas de base, desarrolladas en los diferentes combinados deportivos, y posteriormente compitieron a nivel municipal.

El público que asistió a la final del certamen disfrutó de las actuaciones de los pequeños, caracterizadas por la creatividad, la iniciativa, el vestuario y el colorido.