Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Deporte Destacada

Celebran en Morón Festival Municipal de Composiciones Gimnásticas de la Primera Infancia (+Fotos)

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Feb 27, 2026

La Institución Educativa José de la Luz y Caballero obtuvo el primer lugar en el Festival Municipal de Composiciones Gimnásticas de la Primera Infancia, celebrado en el Parque José Antonio Echeverría de Morón.

Tras los ganadores del certamen, se ubicaron, en ese orden, los pequeños de la Escuela Cuba Socialista y los de la Institución Antonio Maceo.

Estos tres equipos resultaron vencedores en las etapas de base, desarrolladas en los diferentes combinados deportivos, y posteriormente compitieron a nivel municipal.

El público que asistió a la final del certamen disfrutó de las actuaciones de los pequeños, caracterizadas por la creatividad, la iniciativa, el vestuario y el colorido.

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

Entrada relacionada

Cuba Destacada

Programa «Razones de Cuba» develará detalles sobre intento de infiltración desde Estados Unidos

Feb 27, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Pendiente la reducción de ciclos de abasto de agua en Ciego de Ávila

Feb 27, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Economía

Potencian frijol mungo y plantas oleaginosas en Ciego de Ávila

Feb 27, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Cuba

Fernández de Cossío: Defender las costas, deber ineludible ante el terrorismo

27 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba

Rinden homenaje al Padre de la Patria

27 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Programa «Razones de Cuba» develará detalles sobre intento de infiltración desde Estados Unidos

27 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Pendiente la reducción de ciclos de abasto de agua en Ciego de Ávila

27 de febrero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila