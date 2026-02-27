Avanza construcción del Parque Solar Fotovoltaico de Majagua

El Parque Solar Fotovoltaico (PSFV) Mayor General Ángel del Castillo Agramonte, ubicado en el municipio avileño de Majagua, alcanza el 84 % de ejecución y se alista para su puesta en marcha en marzo.

El objetivo es inyectar energía limpia al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) y contribuir a la diversificación de la matriz energética del país.

Jornadas laborales de más de ocho horas y una eficiente organización de las labores de construcción civil distinguen hoy a esta inversión, que agilizan los trabajos. El PSFV majagüense aportará 5 megavatios (MW) de potencia al SEN.

Daniel Carrasco Camejo, director de inversiones de la Empresa Eléctrica de Ciego de Ávila, explicó que, para acelerar la construcción, la Unión de Brigadas Constructoras del Ministerio de las Fuerzas Armadas (hace referencia a la UCM) trajo cuadrillas del oriente cubano. Estos trabajadores, albergados desde hace más de dos meses en instalaciones del propio municipio, están dispuestos a cooperar en cada tarea, incluso los domingos.

Un hito en el cronograma de la obra fue la culminación del montaje de las 348 mesas con sus paneles, así como la instalación de las líneas de conducción con cables de diversos tipos y diámetros.

De igual manera, se terminaron los anillos de puesta a tierra perimetrales, que conectan las luminarias del parque con las de la cerca, y se colocaron los cables de media tensión que van desde los inversores hasta el contenedor primario, además de los que entregan la energía al SEN.

El ingeniero detalló además que actualmente se trabaja en la alimentación eléctrica de las garitas, la conexión de los cables de fibra óptica de cada inversor y el cableado de los sistemas SADI y CCTV (cámaras de seguridad).

A estas acciones se suma la colocación de cinco nuevos postes que enlazan el parque con la subestación eléctrica del territorio. Esto incluye el montaje de la línea, el cable neutro y otro de fibra óptica para la comunicación con el despacho nacional.

«La obra, ya en su recta final, espera la asesoría de especialistas chinos, quienes deben llegar al país en los primeros días de marzo para sincronizarla cuanto antes con el SEN», agregó Carrasco Camejo.

Este proyecto marca un hito en el desarrollo energético sostenible de la provincia al contar con 1 MW de capacidad de almacenamiento, lo que garantizará un mejor suministro eléctrico a la población de Majagua y a los sectores priorizados de la economía y los servicios en ese territorio.