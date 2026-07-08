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Ciego de Ávila ya está enlazada al Sistema Eléctrico Nacional

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Jul 8, 2026

La provincia de Ciego de Ávila se ha reincorporado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) desde las 2:40 pm de este martes, en un paso significativo dentro del proceso de recuperación tras la caída total ocurrida el pasado lunes 6 de julio.

Según informó el Departamento de Comunicación de la Empresa Eléctrica de Ciego de Ávila, los cuatro parques solares de 21.8 MW de la provincia se encuentran generando a máxima capacidad, aportando toda su energía al SEN para contribuir al restablecimiento del servicio.

El suministro eléctrico se restablecerá de forma paulatina, con una estimación de aproximadamente hora y media por circuito, priorizando aquellos con mayor tiempo de afectación. En este sentido, se mantiene la prioridad para los circuitos 2 y 3, que alimentan al Hospital Provincial, así como otros que garantizan el abasto de agua a la población .

Este avance se produce en el marco del esfuerzo nacional por reconectar el sistema, que ya ha logrado enlazar un amplio territorio desde Pinar del Río hasta Holguín, abarcando occidente, centro y parte del norte oriental del país .

Las autoridades continúan trabajando para restablecer la conexión con el resto de las provincias, con el objetivo de alcanzar la cobertura total del sistema y garantizar el servicio eléctrico a toda la población. El primer ministro, Manuel Marrero, destacó en sus redes sociales el intenso trabajo de los especialistas del sector eléctrico para lograr la recuperación del SEN.

Se espera que en las próximas horas se sigan sumando nuevas provincias al sistema interconectado, a medida que se crean las condiciones técnicas necesarias.

Tomado de Invasor

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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