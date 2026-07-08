Después de la sequía, Industriales retorna a la cima

Los Leones se coronaron campeones de la 4ta. Liga Élite al derrotar a los Leñadores en cinco partidos

Debieron pasar 16 años para que los Leones de Industriales, ese mítico conjunto de los clásicos nacionales, volvieran a colgar un nuevo trofeo en sus vitrinas. La historia se les resistió en estos años escurridizos, pero, este miércoles, finalmente los Azules alzaron el premio dorado de la 4ta. Liga Élite del Béisbol cubano.

Y lo hicieron en terreno ajeno frente al mejor equipo en el último lustro de nuestras series nacionales: los Leñadores de Las Tunas. Nadie había podido destronarlos en su bosque «encantado» desde que los Alazanes granmenses de Carlos Martí lo hicieran en la Serie 57; pero Industriales viajó en esta postemporada al Julio Antonio Mella con la única premisa de no postergar las acciones durante la final.

Así enmudecieron las gradas del Mella desde el primer encuentro en el Balcón del Oriente. Con la escoba en mano y con un picheo casi hermético, los muchachos que comanda Guillermo Carmona aniquilaron sin sobresaltos las hostilidades de la Liga.

Fueron los mejores de punta a cabo en el torneo, como mismo demostraron en el pleito conclusivo de este miércoles, al doblegar a los Leñadores con amplios rugidos, por pizarra de 8-2. Nuevamente el trabajo monticular del joven Fher Cejas resultó bueno durante cinco entradas de actuación, aunque el punto bajo fue su control.

No obstante, sorteó las dificultades y se agenció su segundo éxito en la gran final. Pero si de grandes actuaciones hablamos ante el «trabuco» ofensivo tunero, habrá que volver a ensalzar a un relevista como Yunier Batista, que salvó los cuatro triunfos de las Azules en la batalla por el título.

Digo volver porque, hace tan solo un año, Batista resultó el pilar más firme y seguro del bullpen avileño, cuando los Tigres del inolvidable Dany Miranda se colgaron la presea dorada.

Con el madero en mano, la alineación de los Leones también hizo una labor muy completa. En este último choque el capitán Yasiel Santoya fue quien vistió la casaca de jonronero, pues tuvo una tarde casi perfecta, al compilar de 4-3 y empujar par de anotaciones. Cierra así una Liga Élite que deja lagunas e interrogantes, pero que ha puesto nuevamente en lo más alto a los Leones de Industriales.

Tomado de Juventud Rebelde