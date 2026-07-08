Ciego de Ávila implementa plan integral de seguridad vial para la etapa veraniega 2026

La Dirección Provincial de Tránsito y la Comisión Provincial de Seguridad Vial (CPSV), en Ciego de Ávila, pusieron en marcha un plan integral de medidas para prevenir accidentes y proteger la vida de conductores y peatones durante el verano, ante el pronóstico de un incremento significativo en la movilidad hacia playas, centros de recreo y otras provincias.

El Mayor Alexander Sánchez González, jefe de la Dirección Provincial de Tránsito, detalló que el plan prioriza la educación vial, la supervisión estricta y el enfrentamiento a las indisciplinas, con un cronograma de acciones que ya se ejecuta en todo el territorio. Como parte de las medidas, se intensifican las inspecciones en las principales bases de transporte del sector estatal, con la verificación de licencias de conducción, chequeos médicos y psicofisiológicos, el estado técnico de los vehículos y los permisos especiales para el transporte de pasajeros.

Asimismo, se convoca a porteadores privados, arrendatarios de ómnibus y otros actores del transporte a reuniones informativas, donde se les recuerda los requisitos indispensables para operar: el uso obligatorio de puntos de embarque oficializados, la presentación del diagnóstico actualizado de la revisión técnica y la vigencia de toda la documentación del vehículo y los conductores.

Durante toda la etapa estival permanecerán activos puntos de control de alcoholemia en las principales vías, terminales y puntos de embarque, con especial énfasis en los horarios de mayor tráfico. De forma paralela, se trabaja en el restablecimiento de la señalización vertical y horizontal en las carreteras y se evalúan medidas para reducir la velocidad en tramos peligrosos o en mal estado.

El componente educativo del plan incluye conversatorios y encuentros en centros de trabajo para fomentar una cultura integral de seguridad vial, así como acciones de comunicación para mantener informada a la población sobre normas y recomendaciones. La estrategia presta especial atención a la protección de peatones, particularmente menores de edad y ancianos, y a la prevención de accidentes relacionados con la presencia de ganado en las vías que conducen a áreas recreativas, para lo cual se visitan fincas colindantes y se redoblan los controles pecuarios.

Sonia Hernández Talavera, especialista principal de la Comisión Provincial de Seguridad Vial, subrayó que “la vida de cada avileño es lo más importante. Este plan no solo busca sancionar las infracciones, sino principalmente educar y concienciar a conductores, peatones y transportistas para que el verano sea una época de disfrute y no de lamentos”.

La CPSV hace un llamado a toda la población a colaborar con estas medidas, respetar las normas de tránsito y denunciar cualquier irregularidad

Tomado de Invasor