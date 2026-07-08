Próximo viernes en el cine Carmen: premier del cortometraje ‘Hashtag’

El cortometraje de ficción Hashtag, dirigido por el realizador audiovisual Jorge Luis Neyra, tendrá su presentación oficial este viernes 10 de julio a las 2:00 p.m. en el Cine Carmen de Ciego de Ávila, en una función de acceso restringido exclusivamente por invitación.

La cinta, una producción local de 2026 con una duración de 25 minutos, está protagonizada por Rafael Solenzar, Yanelys Velázquez, Luis Ricardo Faura, Laritza López, Yuleidy Zurita, Jorge Isel Lorenzo y Lizardo Gómez.

La trama gira en torno a una mujer que acude a un estudio de tatuajes para marcarse un número en la mano, en un contexto de creciente adicción al denominado «químico» entre los jóvenes, lo que llevará al tatuador a encontrar un nuevo propósito en su vida.

Según informó el equipo de producción en la red social Facebook, el rodaje se extendió por tres días y contó con una alta cohesión del colectivo artístico, técnico y de apoyo, que logró sobreponerse a las limitaciones materiales mediante el esfuerzo conjunto y la hermandad entre los noveles y los realizadores más experimentados.

En su perfil personal de dicha plataforma, el director Jorge Luis Neyra expresó que el estreno pondrá al espectador como «el único protagonista» y calificó el filme como una contribución contra las adicciones que azotan a las nuevas generaciones.

«Gracias es una palabra tan corta que en ella no cabe todo lo que les debo», manifestó el realizador, quien confió en que el resultado final esté a la altura de las expectativas.