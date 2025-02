Ciego de Ávila en cada verso que hagamos (+Video)

En la misma esquina del escenario, donde un 5 de marzo de 2022 comenzara como una peña en el café Barquito de la Casa del Joven Creador, se darán cita los jóvenes repentistas a partir de este 21 de febrero, para darle vida al 2do. encuentro nacional Décima cuerda.

Está confirmada la presencia del Campeón Mundial de pie forzado y único ganador en Cuba de todas las competiciones de repentismo, Reiber Nodal; El Quíquere de Cisneros y Yusbiel León.

Los amantes de la música campesina en todas sus variantes, podrán interactuar, también, con varios cultores de esta forma sonara y literaria ante la presencia del repentista Nelson Lima; Rosabel Pi González, Saylí Alba Álvarez y Alejandro Muñoz Aguilera, escritores; los tonadistas Yanny Suárez, Nicomedes García, el dúo Sol y trino; los músicos Eduardo Antonio Cruz Zamora; y tantos otros.



Con la Noche de la Guayabera, en el patio de la Asociación Hermanos Saíz, arrancará el evento que también será gala de lujo, desfile de respeto hacia la más genuina de las tradiciones cubanas, con los muchachos del proyecto Décima Cuerda y que lideran Rainer Nodal y Yeinier Delgado.

Acerca de este espacio, Amanda Beatriz Ortega, comunicadora de la Ahs y otra de las gestoras del evento, le cuenta a INVASOR, “la guayabera es una prenda que, como sabemos, representa la música tradicional campesina junto al sombrero y la imagen del campo. No es muy utilizada en las peñas de nosotros porque el objetivo, también, es que los jóvenes desde su manera de vestirse, desde su estilo, se unan para venerar las tradiciones. Pero la respetamos y la tenemos como de culto por su importancia y belleza”.

Respecto a la creación de Décima cuerda, proyecto que ya cumple sus primeros tres años de vida y a quien se le dedica el acontecimiento cultural, Yeinier delgado confiesa a este semanario, “cuando tuvimos la primera conversación sobre hacer algo como Décima… para acercar a los jóvenes a esta forma musical y de hacer poesía, la Ahs nos dio la oportunidad de llevarlo a cabo, así como la Casa de la décima Raúl Rondón. Y se ha logrado. El repentismo y la décima son parte de la música campesina; y para que no se vea de manera aislada de otros hechos artísticos, se ha vinculado con variados estilos musicales, incluso con la danza, el modelaje. Buscando sobre todo la atención de ese público joven”.

La parte teórica del evento, que en la edición pasada tuvo muy buena aceptación de público, vendrá a cargo de Arletys Medina y Antonio Lavilla, con la conferencia Tonadas cubanas.

Este dúo tendrá el feliz reto de hacernos entender el por qué se canta al paisaje, el amor y a la vida, desde lo más recóndito de nuestro ser en esa amalgama entre música y poesía.

Controversia es guerra, es el espacio que llegó para quedarse casi como plato fuerte de este agasajo sonoro, donde repentistas, músicos, decimistas y tonadistas, agrupados en los bandos Décima y Cuerda, harán de las suyas con tal de lograr un espectáculo con todas las de la ley. Y agradar a un público cada vez más juvenil que pareciera absorto en esta manera de jugar y entablar porfías.

Enrique Milán Boza, artista de las artes visuales y miembro de la Ahs, tendrá su momento expositivo en la galería Azagaya de la Uneac, organización a la que también pertenece. Milán fue el encargado, además, de buena parte de la visualidad de este evento y lo ha hecho desde el manejo de la tecnología con ayuda de la IA (Inteligencia Artificial) y su propia imaginación.

Y para que la décima siga teniendo su talla, en la misma sede de la Uneac, tendrá lugar una gala con verdadero sabor criollo y la actuación de los invitados y músicos avileños que harán de la noche, un agasajo a los 15 años de creada la agrupación Cuerdas y voces del llano, que lidera Walberto Domínguez, quien nos dijera verdaderamente emocionado, “es lindo ver a los jóvenes envueltos en una travesía tan campesina como esta, y que lo defiendan como lo hacen, como gallitos de pelea”.

Asimismo, los momentos finales del evento fueron reservados para el juego de béisbol entre los equipos Décima y Cuerda, con la integración de artistas y trabajadores del sector de la cultura, la Ahs y la Uneac.

El estadio José Ramón Cepero vuelve a ser el escenario ideal de la contienda donde el año pasado, terminó 19 a 18 a favor de los de Cuerda.

Dedicada también al 185 aniversario de la ciudad de Ciego de Ávila, Rainer Nodal nos aclara que no se hace alusión directa a la ciudad en el escenario teórico, “porque no hay manera de que Ciego de Ávila no esté en cada verso que hagamos, de cada tonada o improvisación, por lo tanto, ella estará en todas partes de este evento y como tal le rendimos tributo”.

La primera edición de esta Décima… corrió con suerte y arrastró importantes seguidores como el proyecto Oralitura, de La Habana, entre otros, en la fecha comprendida del 23 al 25 de febrero.

Tomado de Invasor