Ciego de Ávila sin apagón cultural en el 2024

No hubo apagón cultural en el año 2024 en Ciego de Ávila, así lo reafirmó el viceministro de Cultura Fernando León Jacomino, después de realizada la Asamblea de Balance del sector en la provincia; y las instituciones que lo hicieron posible no fueron parcas al derrochar entrega y consagración.

Por eso, cuando se mira con ojos críticos lo realizado, marcado por las crisis, los accidentes, las desconexiones energéticas; en una provincia que aún no consigue echar a andar su coliseo mayor, el Teatro Principal, por solo citar uno; no hay que sentirse satisfecho, pero sí regocijado.

Muchos trabajadores y promotores culturales, unidades artísticas e instituciones, lograron hacer más con mucho menos de lo presupuestado en el 2023. Y sabemos que sin dinero es casi imposible echar a andar cualquier industria.

Para todos los presentes fue evidente que el panorama desde este sector ya mostraba otra cara con respecto a los años 2022 y 2023, a pesar de los escollos de tipo financiero, de capital humano, que aún nos afectan.

Desde la primera intervención de Lian Díaz Arias, presidente del Consejo Provincial de las Artes Escénicas, se puso en evidencia que todavía existen debilidades que tocan, muy de cerca, al universo de relaciones y coordinaciones entre los factores. Por ejemplo, la problemática del transporte para los artistas contratados en la cayería norte, y que la empresa Transmetro no ha podido solucionar, por no tener un parque de vehículos para destinarlo a ofrecer este servicio. Asunto que se podría solucionar, como bien se planteara por la presidencia, con la contratación de transportistas no estatales.

Acerca de la conformación del Centro de la Música, el viceministro indagó, alegando que Ciego de Ávila es una de las pocas provincias atrazadas, a lo que Sandra Ramos, directora de Musicávila respondió que ya estaban dados todos los pasos necesarios, y que por un problema de aprobación de la plantilla de cargos, no se había podido materializar.

Se prevé que este centro lleve el nombre del músico, director de orquesta, miembro de la Uneac, ya fallecido, Cesar Alberti, y que Fausto Miguel Cepeda Venegas sea su director.

Si bien muchas de las actividades y eventos llevados a término, quizás no alcanzaron la calidad necesaria, lo cierto es que la vida cultural avileña fue mucho mayor y más visible en las redes sociales de Internet.

Las estadísticas no fallan cuando se hacen desde la honestidad, así quedó registrado en el Informe resumen de los indicadores del Programa de Desarrollo Cultural 2024, “se planificaron un total de 36478 actividades, de ellas se cumplieron 35717, suspendidas 761 por problemas de combustible, fluido eléctrico e inclemencias de tiempo para un 97,7 porciento de cumplimiento, con una participación de la población de 753950 en las mismas”.

En este apartado, Nexy Véliz Naranjo, miembro del buró provincial del Partido, hizo hincapié en que el trabajo debía continuar, hacerse sistemático e incluso, ampliarse a otras plataformas.

Aunque no se debatió el tema, el trabajo desde el movimiento de artistas aficionados, con los talleres como: El rincón de los cronopios y otros, supieron acercar la literatura a diferentes grupos etarios y crear un ambiente sano, enriquecedor y confortable, para que los noveles escritores lleguen a materializar sus sueños literarios. Concursos ya importantes de haikus, ciencia ficción, décima y humor, han salido desde estos talleres y, ya dieron frutos importantes en este 2024 no solo a nivel provincial, sino, también, nacional e internacional.

Pero sí se habló de las instituciones culturales que están cerradas total o parcialmente por la situación constructiva, y Ciego de Ávila sigue siendo el municipio con más afectaciones estructurales en sus edificaciones. Se destacó que la casa de la cultura José Inda Hernández ya había empezado a ser intervenida, así como el Ávila Cinema, ya como sede de la compañía Teatro Primero.

Alentado por el director provincial de Cultura, Juan Germán Jones Pedroso, el director municipal de Morón, Héctor Hernández, expuso brevemente cómo la Ciudad del Gallo logró en el 2024 mantener una variada programación cultural.

En su intervención, el director moronero, dejó en claro que supieron establecer las prioridades con su presupuesto anual sin dejar que un evento vistoso y perentorio como el Festival Piña Colada los “dejara sin montos para otras actividades igual de necesarias”.

Y sobre este suceso artístico, que ya se precia de estar en la preferencia del pueblo, Alberto Fernández Pena, vicepresidente primero de la Uneac avileña, aclaró la necesidad de que, su realización, no afectara el presupuesto para otros eventos también importantes para el territorio.

Habrá que analizar una a una las debilidades del sistema de la Cultura en el territorio, bien identificadas como están, para erradicarlas y perfeccionar un trabajo tan humano y agradecido, que es hacer feliz al pueblo desde su propia voz y con los mismos sueños de justicia.

Además fueron reconocidas por su “aporte al desarrollo de la cultura avileña”, la Emisora Provincial Radio Surco, la Televisión Avileña y el periódico Invasor. Al colectivo del programa infantil de la radio, El gallo Ciriaco le fue concedida la distinción Ciudad de los portales que otorga la dirección provincial de cultura.

Tomado de Invasor