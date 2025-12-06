Ciego “edifica” hoy el acto nacional por el Día del Constructor

“La palabra empeñada se cumplió”, dijo Misael Rodríguez LLanes, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, al reconocer que se materializó el compromiso de realizar el acto central por el Día del Constructor este 2025, en Ciego de Ávila.

“No fue aquella palabra empeñada en medio de la emoción del acto provincial que celebramos aquí el año pasado, sino la expresión con acciones concretas de todos los trabajadores del sector constructivo y de los recursos hidráulicos, quienes han impulsado las tareas desde el ámbito económico-productivo hasta lo social, y han llegado con tareas de impacto para la espiritualidad del ser humano a las comunidades, los barrios, los consejos populares…”, subrayó el sindicalista.

Enfatizó que uno de los tantos ejemplos de que a los avileños no los empujó nadie, fue lo ejecutado por el colectivo Vanguardia Nacional de Conavil, sede hoy de la actividad principal del país, con motivo del homenaje a los hombres y mujeres portadores de los cascos blancos.

En los últimos 11 meses los integrantes de esa entidad sobrecumplieron el plan de entrega de asfalto para la pavimentación de la pista del aeropuerto internacional Jardines del Rey, de Cayo Coco; llevaron al 73 por ciento de ejecución el secadero de granos del municipio avileño de Bolivia; entregaron 22 viviendas y continúan para concluir otras cuatro casas planificadas; laboraron en la remodelación del hospital provincial Antonio Luaces Iraola; y construyeron dos parques solares fotovoltaicos, entre otras obras.

La fiesta mayor de los constructores cubanos en su día, este 5 de diciembre, será muy oportuna en el territorio avileño para la entrega de la Orden Lázaro Peña, la medalla Jesús Menéndez y la distinción Armando Mestre Martínez a trabajadores con extraordinarios méritos laborales; y el estímulo moral a 15 colectivos laborales.

“Les rendiremos homenaje al constructor mayor, el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz; al paradigma de los constructores cubanos, el Comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque; y al mártir de nuestro sector, Armando Mestre Martínez”, subrayó Misael Rodríguez Llanes.

Tomado de Invasor