Ciego ve mejor

Un día mi colega Arturo Chang me sugirió escribir sobre el privilegio de vivir donde había una programación de, aproximadamente, tres y media horas con energía eléctrica y cuatro sin el vital servicio, por lo que cada quien podía planificar y cumplir sus actividades cotidianas.

Tanto me demoré en materializar su propuesta por compromisos laborales que vino la avalancha de interrupciones y dicha programación también se apagó.

Hay lugares como Pina, mi pueblo natal, que los apagones han sobrepasado las 24 horas, aparte de los acaecidos con la desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Aunque soy de los más afectados por no contar con convertidor, EcoFlow, planta abastecida con combustibles o electricidad, paneles solares y otras tecnologías, pertenezco al grupo de los agradecidos porque vecinos solidarios nos han brindado su apoyo para evitar el colapso de nuestros teléfonos celulares.

Vivo con optimismo al percibir que Heroínas y Héroes del Trabajo de la República de Cuba y más de 600 profesionales de la salud y la educación disponen de paneles solares en sus viviendas con facilidades de pago, en la provincia de Ciego de Ávila, gracias a países donantes como la República Popular China y la cooperación del personal del Centro de Desarrollo de la Electrónica y la Automática, de la Empresa Eléctrica, de medianas empresas privadas y otros contribuyentes.

Además, módulos fotovoltaicos han sido instalados en los hogares materno y de ancianos del municipio de Morón; en los dos policlínicos, las salas de terapia y observación, el cuerpo de guardia, la casa de abuelos y otras instalaciones, del montañoso territorio de Florencia.

En Ciro Redondo mantienen la vitalidad de las agencias bancarias; mientras que, en Ciego de Ávila, capital provincial, favorecen las actividades de las funerarias y las trasmisiones de la emisora Radio Surco, proyecto extendido a Radio Morón, y muy pronto llegará a las estaciones radiales de Chambas y Primero de Enero.

Antes de beneficiar estas fuentes renovables de energía a familias y centros laborales, Ciego de Ávila se convirtió en la primera provincia del país en completar la instalación de paneles solares para el bombeo de agua potable, favoreciendo a 87 fuentes de abasto y más de 22 mil residentes principalmente en comunidades rurales históricamente afectadas por interrupciones eléctricas y problemas técnicos en sistemas convencionales.

Otra ventaja marca la diferencia para el territorio avileño al ocupar la vanguardia en la apertura de parques solares fotovoltaicos que han incrementado la potencia de generación, evitado la quema de más de 659 mil 680 toneladas de combustible fósil y de unas 215 mil 411 toneladas de gases contaminantes dejadas de emitir a la atmósfera, cifras registradas en 2025.

Por supuesto, no habrá satisfacción mientras el prolongado apagón conviva con los avileños. Ahora debo reconocer que se distingue una luz más acá del final del túnel y más allá de la Ciudad de los Portales, con el funcionamiento de las fuentes renovables de energía en los municipios de Ciego de Ávila.

Tomado de Trabajadores