Comenzó en Morón Campaña de Siembra de Frijol

Los trabajadores de las unidades productoras ubicadas en el avileño municipio de Morón aprovechan al máximo la humedad de los suelos y comenzaron la Campaña de Siembra de Frijol.

En medio de una difícil situación económica, los integrantes de las cooperativas del territorio están enfrascados en la plantación de diversas variedades de la leguminosa en las áreas previstas para esta actividad.

Según precisiones de directivos del sector agricola en el municipio se utilizan fundamentalmente variedades del grano con mayor resistencia al ataque de plagas y enfermedades, además de plaguicidas naturales como el árbol del Nim.

La propia fuente señaló que el caso de los fertilizantes, con altos precios en el mercado Internacional, se usan alternativas locales como el estiércol de ganado.

Los mayores compromisos en la siembra del frijol lo tiene el sector cooperativo-campesino, específicamente las Cooperativas de Créditos y Servicios Rescate de Sanguily, Ñico López y Sergio González.