Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Economía

Comenzó en Morón Campaña de Siembra de Frijol

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Sep 27, 2025

Los trabajadores de las unidades productoras ubicadas en el avileño municipio de Morón aprovechan al máximo la humedad de los suelos y comenzaron la Campaña de Siembra de Frijol.

En medio de una difícil situación económica, los integrantes de las cooperativas del territorio están enfrascados en la plantación de diversas variedades de la leguminosa en las áreas previstas para esta actividad.

Según precisiones de directivos del sector agricola en el municipio se utilizan fundamentalmente variedades del grano con mayor resistencia al ataque de plagas y enfermedades, además de plaguicidas naturales como el árbol del Nim.

La propia fuente señaló que el caso de los fertilizantes, con altos precios en el mercado Internacional, se usan alternativas locales como el estiércol de ganado.

Los mayores compromisos en la siembra del frijol lo tiene el sector cooperativo-campesino, específicamente las Cooperativas de Créditos y Servicios Rescate de Sanguily, Ñico López y Sergio González.

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Desarrollan en Morón actividad comunitaria en saludo al aniversario 65 de los CDR

Sep 27, 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Un evento de resistencia cultural en Ciego de Ávila

Sep 27, 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Economía

Avanza proceso de bancarización en Majagua

Sep 27, 2025 Yeilys Rodríguez

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Desarrollan en Morón actividad comunitaria en saludo al aniversario 65 de los CDR

27 de septiembre de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Un evento de resistencia cultural en Ciego de Ávila

27 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Economía

Comenzó en Morón Campaña de Siembra de Frijol

27 de septiembre de 2025 Yhosvany Jimenez Hernandez
Destacada Internacionales

Quinto día en ONU: Cuba sube al podio

27 de septiembre de 2025 Telecentro Provincial Ciego de Ávila