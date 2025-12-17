Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Deporte

Comenzó en Morón Copa Revolución de Fútbol Pioneril

PorYhosvany Jimenez Hernandez

Dic 17, 2025

Con la participación de 6 equipos, comenzó en el terreno del CV Deportivo Sergio Alonso Grandal del avileño municipio de Morón, la Copa Revolución de Fútbol Pioneril.
En el certamen intervienen escuadras de las instituciones educativas Alfredo Álvarez Mola, Benito Juárez, Roberto Rodríguez y José Maceo, así como un conjunto del CV Deportivo Sergio Alonso Grandal y otro del área enclavada en el Hotel Morón.
En la fecha inaugural del torneo, el Once de la ESBU Roberto Rodríguez le endosó espesa goleada de 6 por CERO a su similar de Benito Juárez, mientras los del área del Hotel Morón vencieron al CV Deportivo 5 goles por CERO.
Durante la primera jornada de la Copa Revolución de Fútbol Pioneril la representación de la ESBU Alfredo Álvarez Mola superó a los muchachos de la José Maceo con marcador de 5- 1.
Los jugadores más destacados en la fecha inicial del certamen que celebra el advenimiento del Triunfo Revolucionario de Enero de MIL 959 fueron Ernesto Rodríguez Blanco del área del Hotel Morón y David Rodríguez Pérez de la ESBU Alfredo Álvarez Mola.

Por Yhosvany Jimenez Hernandez

