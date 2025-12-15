Concluye Festival de la Trova en Morón

El municipio de Morón fue escenario de un Festival de la Trova que unió reflexión y arte. El evento, celebrado en la Casa de la Trova Pablo Bernal, incluyó un conversatorio sobre los orígenes y la evolución del género, analizando su profundo significado en la cultura cubana.

El talento joven tomó protagonismo cuando niños y adolescentes de la Casa de la Cultura Haydeé Santamaría Cuadrado subieron al escenario para interpretar clásicos de la trova, demostrando así la perdurable vitalidad de este arte en las nuevas generaciones.

Más que un simple ciclo de conciertos, el festival se erigió como un auténtico espacio de intercambio y aprendizaje, reforzando los vínculos de la comunidad con una de las tradiciones musicales más ricas de la Isla.