Ciego de Ávila se suma a campaña nacional de prevención del VIH con servicio innovador

Con el propósito de fortalecer la prevención del VIH en el territorio, la provincia acogió el lanzamiento de la campaña nacional “Sigue a tu ritmo, una opción efectiva para prevenir el VIH”, que promociona el uso de la profilaxis preexposición (PrEP), un medicamento antirretroviral que representa una herramienta novedosa en la estrategia cubana de salud pública.

La doctora Dennis Pérez Chacón, integrante del equipo de coordinación nacional de la estrategia, destacó durante su visita al territorio que la campaña, inicialmente concebida para La Habana y seis provincias, se extendió a todo el país debido al impacto positivo de los lanzamientos presenciales en cada localidad.

“Prosalud y el Minsap movilizaron los recursos necesarios para que la campaña no solo fuera en redes, sino que llegara directamente a las personas, que tocaran con la mano los productos, que pudieran intercambiar con nosotros y ver los materiales promocionales”, explicó la especialista, quien expresó su satisfacción por participar en este proceso en Ciego de Ávila.

El doctor Axel López Valdés, médico de asistencia a personas que viven con VIH y coordinador de la Red Cubana de Personas que viven con VIH, explicó que la PrEP está dirigida principalmente a poblaciones claves como hombres que tienen sexo con hombres, personas trans y quienes practican sexo transaccional, aunque cualquier persona puede acceder al servicio con el objetivo de prevenir la infección.

El medicamento ofrece dos pautas de uso: la diaria, considerada la más eficaz, que consiste en tomar una tableta diariamente durante el tiempo que la persona considere estar en riesgo; y la pauta a demanda, diseñada para quienes planifican sus relaciones sexuales, tomando el fármaco 24 horas antes y 48 horas después del encuentro.

Óscar Martínez Ayala, educador municipal del programa de VIH en el municipio de Ciego de Ávila, valoró la importancia de esta iniciativa para reducir el riesgo en poblaciones vulnerables. “El objetivo fundamental de esta campaña es la reducción del VIH junto con las poblaciones clave, posibilitando que las personas estén muchísimo menos en riesgo y más protegidas”, afirmó.

Daniel Anta Rodríguez, coordinador provincial de la red HSH y educador provincial del departamento de infecciones de transmisión sexual, coincidió en señalar el valor de la PrEP como herramienta de gran ayuda para prevenir no solo el VIH, sino otras infecciones de transmisión sexual.

La doctora Pérez Chacón enfatizó la necesidad de modificar las percepciones en torno al medicamento. “Aunque a veces le da miedo a la gente hablar de que la PrEP es un medicamento, hay que entenderlo como cuando uno se toma una vitamina. Es algo para mejorar nuestra vida y que se adapta a como vivamos, a como queramos”, señaló.

La campaña incluye cápsulas audiovisuales protagonizadas por figuras de la cultura, pensadas para reducir barreras relacionadas con estereotipos de género y el VIH. Estos contenidos, diseñados para difundirse en espacios de medios masivos como la televisión, buscan que las personas se sientan aceptadas y cómodas al utilizar los servicios.

Las actividades desarrolladas en cada provincia contemplan dos momentos esenciales: la organización del servicio de PrEP para viabilizar su funcionamiento y garantizar que la población lo utilice, y la presentación de los contenidos como parte de la campaña. Además, se realizarán ferias comunitarias donde los ciudadanos podrán interactuar directamente con los especialistas, conocer los productos y formar parte activa del proceso.

Con esta iniciativa, Ciego de Ávila refuerza su compromiso con la salud sexual de su población, incorporando alternativas preventivas que se ajustan al ritmo de vida de cada persona.

Damián Betanzos Hernández