Complejo Yisan: diversificación, reconstrucción y perspectivas

La Empresa de Materiales de Construcción de Ciego de Ávila (Avilmat) diversifica sus horizontes con la integración del complejo Yisan a su estructura productiva y de servicios.

El movimiento, sustentado en una decisión gubernamental, busca ampliar las fuentes de ingresos y consolidar la sostenibilidad económica de la entidad estatal socialista.

Regla Lázara Valdés Sánchez, directora de la Unidad Empresarial de Base Servicios Especializados y Atención al Hombre, explicó que la anexión del inmueble responde a su carácter de instalación emblemática para la provincia. “Permaneció más de ocho años sin explotación y con un alto nivel de deterioro”, precisó.

A partir de este proceso, Avilmat no solo asume la reparación capital del recinto, sino que también extiende su objeto social hacia los servicios gastronómicos y comerciales.

La transformación contempla la creación de un restaurante, cafetería, parrillada y tienda, concebidos para ofrecer prestaciones a precios más asequibles, con el respaldo de pasarelas de pago electrónicas y un personal calificado, en su mayoría proveniente del sector turístico.

La directiva subrayó, además, que esta nueva actividad generará liquidez inmediata para la empresa, lo que contribuirá a respaldar sus planes productivos tradicionales vinculados a la fabricación de materiales de la construcción.

Construcción y estructura del nuevo complejo

El proceso constructivo del complejo Yisan, concebido como una reparación capital, ha implicado transformaciones estructurales significativas sin desvirtuar la esencia original de la instalación.

El arquitecto Evens López Carvajal, subdirector de la Unidad Básica de Construcción, explicó que se ha preservado la función principal del restaurante especializado en comida china, en respeto a su identidad cultural.

No obstante, se han sumado nuevas áreas como bar-cafetería, parrillada exterior y tienda de artículos de primera necesidad.

En el orden técnico, se ejecutaron acciones como el cambio total de la cubierta, donde la antigua estructura de madera y tejas fue sustituida por una solución metálica de mayor resistencia, en tanto se conserva la estructura original del inmueble.

Paralelamente, se han rehabilitado almacenes, áreas de servicio y espacios interiores.

La ambientación, hacia lo interno, seguirá una línea estética oriental, con predominio de los colores rojo, negro, amarillo y verde, combinados con los tonos corporativos de la empresa.

La decoración integrará elementos de mobiliario e iluminación inspirados en la cultura china, así como señalética en español y mandarín.

En la ejecución de la obra participan brigadas especializadas de albañiles, pintores, electricistas, plomeros y carpinteros.

Adel Hernández, jefe de la brigada número tres, precisó que actualmente laboran 14 trabajadores en las distintas áreas, con avances simultáneos en varias unidades del complejo.

Puesta en funcionamiento y perspectivas

La apertura del complejo Yisan se desarrollará de manera gradual, en correspondencia con el avance constructivo y la disponibilidad de recursos.

En una primera etapa, prevista en el corto plazo, comenzarán a operar la tienda, el bar-cafetería, la parrillada y los baños públicos en el área exterior.

Posteriormente, en una segunda fase que podría extenderse entre tres y cuatro meses, se incorporará el restaurante con todas sus áreas internas, incluyendo cocina, salón, cámaras frías y servicios climatizados.

Este esquema responde tanto a la complejidad de la obra como a las limitaciones actuales de recursos materiales y energéticos.

Las proyecciones apuntan a convertir el complejo en un espacio integral de servicios, capaz de satisfacer diversas necesidades de la población, con ofertas diferenciadas para estudiantes y sectores sociales cercanos.

Más allá de su impacto económico, el complejo Yisan representa una apuesta por rescatar una instalación emblemática, revitalizar el entorno urbano y elevar la calidad de los servicios gastronómicos en la provincia, consolidándose como un ejemplo de integración entre la construcción, el comercio y la atención al público.

Tomado de Invasor