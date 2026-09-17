Constatan implementación de las transformaciones económicas y sociales en Avilmat  

Miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba visitaron la Empresa de Materiales de Construcción de Ciego de Ávila (Avilmat), con el objetivo de evaluar la implementación de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

Durante el encuentro con los trabajadores, estuvieron presentes Félix Martínez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la ANPP; Susibey Márquez Toledo, miembro del Parlamento cubano, así como el Consejo de Dirección de la empresa.

El encuentro permitió esclarecer asuntos relacionados con la implementación de ejes fundamentales para el desarrollo de la empresa, su contribución y aportes sociales.

El momento fue propicio para mostrar los avances alcanzados por la empresa en materia económica, la sustitución de importaciones y el cambio de la matriz energética, en consonancia con la situación existente en el país debido al cerco económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos.

Durante el recorrido por la empresa, se visitaron también la Casita Infantil “Amiguitos de Avilmat”, el Complejo Yisan y la recién inaugurada Tienda Minorista El Diamante de Avilmat.

Encuentros como estos favorecen el debate entre los trabajadores y constituyen un escenario clave para la materialización de estas transformaciones económicas y sociales aprobadas por el Parlamento cubano.