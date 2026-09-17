Museo Caonabo acoge coloquio por el Día de la Haitianidad en Cuba

El salón principal del Museo Caonabo, en la ciudad de Morón, fue escenario del coloquio por el Día de la Haitianidad en Cuba. La actividad reunió al público y a especialistas en torno a uno de los aportes culturales más perdurables del país.

Durante la cita, Mercedes e Isela Nelson Charles ofrecieron una breve pero detallada disertación sobre las tradiciones haitianas arraigadas en el territorio y el valor de la familia.

Su intervención abordó manifestaciones como la gastronomía, la vestimenta, la lengua y la historia, y resumió los elementos que han pasado de generación en generación.

La exposición fue calificada como una magnífica explicación del patrimonio cultural legado por los haitianos y sus descendientes en la isla, una herencia que sigue siendo visible en múltiples prácticas cotidianas y manifestaciones identitarias.

La jornada por la Haitianidad se extenderá hasta el próximo 24 de septiembre, con el propósito de mantener vivo el reconocimiento a esa tradición.