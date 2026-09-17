Este jueves se sabrá nómina de Tigres

Para este jueves está anunciada la integración oficial del equipo Ciego de Ávila que estará presente en la 65 Serie Nacional de Béisbol con fecha de inicio el 4 de octubre.

Serán 32 los peloteros que conformarán a Los Tigres, que de nuevo debe ser un conjunto que no impresionará a los aficionados, ni a la prensa especializada por sus “estrellas”, pero, quien escribe puede adelantar que se trata de un equipo, que llegará a la lid en perfecto estado deportivo.

Ninguno de los restantes 15 rivales ha logrado sumar 16 semanas de preparación y dudo que, desde el punto de vista técnico, los resultados de esos oponentes sean superiores a la de los avileños.

Porque si algo no tiene que envidiar el béisbol de esta provincia, es el nivel y seriedad con que trabajan sus entrenadores. Es por eso que para este redactor no fue una gran sorpresa la clasificación de los tres veces campeones cubanos dos temporadas atrás, ni posteriormente el título en la Liga Élite.

Pero un vistazo a la posible nómina de los avileños en la serie que se avecina dejará claro que si bien no se trata del favorito del grupo, si pudiera dar que hablar en la justa. Tal vez el pitcheo es la incógnita.

Tiempo hará para escribir y hablar de estos Tigres que ahora dirigirá Franklin López, no obstante desde ya, si se puede asegurar que hay “química” entre este y sus entrenadores y atletas.

Tomado de Invasor