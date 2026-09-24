Sistemas solares mejoran servicio de telefonía en Ciego de Ávila

La instalación de sistemas fotovoltaicos en centros de la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa) constituye hoy una prioridad para mejorar el servicio de la telefonía en esta central provincia de Cuba, ante la crisis energética por la que atraviesa el país.

El jefe del Departamento Comercial de la División Territorial de Etecsa en Ciego de Ávila, Reinel Luna, manifestó que ante la falta de energía eléctrica, muchos sitios tecnológicos se apagan, lo que afecta en gran medida la telefonía fija, celular y datos, causando molestia a los usuarios.

Por tal motivo, expresó, invertimos en las soluciones solares en cabeceras municipales y comunidades de difícil acceso, como parte de un programa a corto, mediano y largo plazos para la transición energética del sector.

Señaló que la provincia avileña tiene instalados 22 sistemas para dar cobertura a las cabeceras municipales y una veintena de sitios tecnológicos con respaldo solar, a pesar de las complejidades económicas y logísticas, por la que atraviesa el sector.

Luna explicó que la instalación de sistemas fotovoltaicos en Ciego de Ávila resulta un paso importante hacia la autonomía energética de las telecomunicaciones en Cuba.

Tomado de Cubadebate