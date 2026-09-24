Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Sistemas solares mejoran servicio de telefonía en Ciego de Ávila

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Sep 24, 2026

La instalación de sistemas fotovoltaicos en centros de la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa) constituye hoy una prioridad para mejorar el servicio de la telefonía en esta central provincia de Cuba, ante la crisis energética por la que atraviesa el país.

El jefe del Departamento Comercial de la División Territorial de Etecsa en Ciego de Ávila, Reinel Luna, manifestó que ante la falta de energía eléctrica, muchos sitios tecnológicos se apagan, lo que afecta en gran medida la telefonía fija, celular y datos, causando molestia a los usuarios.

Por tal motivo, expresó, invertimos en las soluciones solares en cabeceras municipales y comunidades de difícil acceso, como parte de un programa a corto, mediano y largo plazos para la transición energética del sector.

Señaló que la provincia avileña tiene instalados 22 sistemas para dar cobertura a las cabeceras municipales y una veintena de sitios tecnológicos con respaldo solar, a pesar de las complejidades económicas y logísticas, por la que atraviesa el sector.

Luna explicó que la instalación de sistemas fotovoltaicos en Ciego de Ávila resulta un paso importante hacia la autonomía energética de las telecomunicaciones en Cuba.

Tomado de Cubadebate 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Cuba Destacada Sociedad

Felicita Raúl a las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos por su aniversario 60

Sep 24, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
CIEN AÑOS CON FIDEL Cultura Destacada

Ministerio de Cultura de Cuba: medio siglo de una «tarea de gigantes»

Sep 24, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

CDR de Ciego de Ávila celebran su aniversario 66 en Turiguanó

Sep 24, 2026 Arletty White Morales

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Sistemas solares mejoran servicio de telefonía en Ciego de Ávila

24 de septiembre de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada Sociedad

Felicita Raúl a las Escuelas Militares Camilo Cienfuegos por su aniversario 60

24 de septiembre de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
CIEN AÑOS CON FIDEL Cultura Destacada

Ministerio de Cultura de Cuba: medio siglo de una «tarea de gigantes»

24 de septiembre de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Fotorreportaje

Jusvinza demuestra su eficacia también ante el Chikungunya

24 de septiembre de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila