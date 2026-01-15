Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Cuba Destacada

Cuba honra a sus héroes

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Ene 15, 2026

Encabezado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder al Frente de la Revolución Cubana, y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se realiza el Primer Homenaje a los Héroes Caídos en el Areopuerto José Martí.Cuba honra y recibe los restos mortales de los 32 combatientes asesinados por EE.UU. en la agresión a Venezuela.

Tras la ceremonia militar comienza el trasaldo de las honras fúnebres hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas, donde se realizará el homenaje póstumo con participación del pueblo a partir de las 10 am.

Al amanecer de este jueves, arribó la aeronave que trasladó los restos mortales de los 32 cubanos caídos en Venezuela el pasado 3 de enero, en el cumplimiento de su deber. El pueblo de Cuba les rendirá homenaje, hoy en La Habana y mañana en las demás provincias y municipios, informó el Canal Caribe.

A horas del inicio del tributo popular a nuestros 32 héroes caídos en cumplimiento de su deber en la hermana República Bolivariana de Venezuela, se ha decidido, como digno y merecido homenaje, que todos sean ascendidos en grado militar, con carácter póstumo.

La Habana, 14 de enero de 2026

«Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz»

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Economía

Evalúa Viceprimer Ministro Jorge Luis Tapia implemenatción del Programa de Gobierno en Morón

Ene 15, 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez
Cuba Destacada

Cuba honra a los Héroes de la Patria

Ene 15, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Llegan a Cuba los restos mortales de los 32 combatientes caídos en Venezuela (+ Video)

Ene 15, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Economía

Evalúa Viceprimer Ministro Jorge Luis Tapia implemenatción del Programa de Gobierno en Morón

15 de enero de 2026 Yhosvany Jimenez Hernandez
Cuba Destacada

Cuba honra a los Héroes de la Patria

15 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Llegan a Cuba los restos mortales de los 32 combatientes caídos en Venezuela (+ Video)

15 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Cuba Destacada

Arribaron a Cuba combatientes heridos en ataque a Venezuela (+Video)

15 de enero de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila