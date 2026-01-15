Cuba honra a sus héroes

Encabezado por el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder al Frente de la Revolución Cubana, y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se realiza el Primer Homenaje a los Héroes Caídos en el Areopuerto José Martí.Cuba honra y recibe los restos mortales de los 32 combatientes asesinados por EE.UU. en la agresión a Venezuela.

Tras la ceremonia militar comienza el trasaldo de las honras fúnebres hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas, donde se realizará el homenaje póstumo con participación del pueblo a partir de las 10 am.

Al amanecer de este jueves, arribó la aeronave que trasladó los restos mortales de los 32 cubanos caídos en Venezuela el pasado 3 de enero, en el cumplimiento de su deber. El pueblo de Cuba les rendirá homenaje, hoy en La Habana y mañana en las demás provincias y municipios, informó el Canal Caribe.

A horas del inicio del tributo popular a nuestros 32 héroes caídos en cumplimiento de su deber en la hermana República Bolivariana de Venezuela, se ha decidido, como digno y merecido homenaje, que todos sean ascendidos en grado militar, con carácter póstumo.

La Habana, 14 de enero de 2026

«Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz»