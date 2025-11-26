Cuba y Rusia ratifican voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones de hermandad

«El presidente Vladímir Putin nos solicitó trasladarle un saludo», expresó el gobernador de la ciudad rusa de San Petersburgo, Alexander Beglov, al Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien recibió al distinguido visitante en la tarde de ayer, en el Palacio de la Revolución.

«La amistad de nuestros presidentes es un ejemplo de cómo debemos trabajar y cómo deben ser los amigos», subrayó Beglov durante el diálogo, en el que participaron el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y el vice primer ministro y titular del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, entre otros directivos cubanos.

Díaz-Canel, por su parte, envió saludos a su homólogo ruso y agradeció a Beglov, por su visita a Santiago de Cuba, recién azotada por el huracán Melissa.

Hemos estado al tanto de su agenda y de cómo se han profundizado, con su estancia, las relaciones entre San Petersburgo y Santiago de Cuba, Matanzas y La Habana, provincias a las que la ciudad rusa donó ambulancias. Como le dije en la Feria esta mañana –refirió Díaz-Canel–, este puede ser el inicio de un camino para profundizar los lazos entre provincias cubanas y regiones rusas. «Creo que sería otra dimensión de las relaciones entre Cuba y Rusia», afirmó.

El Jefe de Estado recordó su permanencia en San Petersburgo y Moscú en mayo pasado, en el contexto del aniversario 80 de la Victoria en la Gran Guerra Patria y los 65 años de las relaciones bilaterales.

Después –afirmó– hemos seguido los acuerdos que trazamos, cuyo primer resultado fue la visita de estudiantes nuestros al Campamento de Verano y al Festival Velas Escarlatas en San Petersburgo, y ahora tenemos que reciprocar ese gesto, y hacer estos intercambios de manera sistemática.

El Presidente destacó, como otro resultado, el que se esté concretando el programa de becas politécnicas para estudiantes cubanos en la segunda ciudad más importante de Rusia.

ECONOMÍA Y COMERCIO: SECTORES DE INTERÉS COMÚN

Como parte de su visita de trabajo a la nación caribeña, el gobernador de la ciudad rusa de San Petersburgo, Alexander Dmitrievich Beglov, intercambió también con el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, en el recinto ferial EXPOCUBA, en el contexto de la Feria Internacional de La Habana.

En ese sentido, el Jefe de Gobierno cubano le agradeció su participación en esta importante bolsa comercial en referencia a la relación de Cuba con San Petersburgo, ciudad que constituye un símbolo de resistencia. Destacó, además, el papel crucial que ha desarrollado el Gobernador en el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países.

Por su parte, Alexander Dmitrievich Beglov trasladó, en nombre de su pueblo, un saludo muy especial a los cubanos, y rememoró la visita del Primer Ministro a Rusia, en junio de 2023, que incluyó una estancia en San Petersburgo.

En la jornada trascendieron el alto nivel del diálogo político y la disposición de ambas partes de continuar desarrollando las relaciones económicas y comerciales en sectores de interés común.

Tomado de Granma