De enero y sus récords

Los cubanos asociamos el mes de enero, además de al comienzo evidente de un nuevo año que trae sus propios planes y metas, con el invierno. Esa oportunidad que tenemos de descansar de las altas temperaturas y de lucir las prendas que pocas veces en el año podemos en nuestro “invierno tropical”.

Si bien el mes de febrero es célebre porque “ostenta” el récord de la temperatura mínima registrada: 0.6 grados Celsius, el 18 de febrero de 1996 en Bainoa; no es precisamente en ese mes en el que se han reportado la mayor cantidad de records de temperaturas mínimas en nuestro país.

Según datos tomados del Anuario Estadístico de Cuba en su última versión (2021), de las 68 estaciones meteorológicas, 41 de ellas han registrado su valor mínimo absoluto en el mes de enero, 12 en el mes de diciembre, 10 en febrero y solo 5 en el mes de marzo. Acá hago un alto y les dejo otra curiosidad: todos estos records que han ocurrido en el mes de diciembre (los 12 mencionados) corresponden al año 2010, un tema que comentaremos en otra ocasión.

De estos valores absolutos de enero los más bajos son:

1.0 ºC en Unión de Reyes, Matanzas

1.2 ºC en Indio Hatuey, Matanzas

1.8 ºC en Güira de Melena

1.8 ºC en Venezuela, Ciego de Ávila

Lo anterior no basta para considerar a enero como el mes más frío, ya que tal calificativo no solo depende de estos valores extremos, aunque efectivamente el primer mes del año es el más gélido.

El Instituto de Meteorología (Insmet) en su pronóstico climático para el mes de enero, describe:

“Enero es el tercer mes del periodo poco lluvioso en Cuba. Durante este mes se produce una mayor afectación de los frentes fríos en relación con los meses anteriores, lo que influye en el establecimiento de condiciones invernales con frecuencia. Este es a su vez uno de los meses menos lluviosos del año. Las precipitaciones dependen fundamentalmente de los sistemas frontales que afectan al país”.

“Normalmente en enero las temperaturas descienden de forma apreciable respecto a noviembre y diciembre, principalmente en su segunda mitad. Durante el transcurso de este mes suelen predominar las masas de aire frío continental y se presentan días fríos, alternando periodos frescos y otros ligeramente cálidos. Todo esto permite caracterizar a enero como el mes más frío del año en Cuba. Sin embargo, en los últimos años tanto las temperaturas máximas como las mínimas estuvieron en la mayoría de los casos cercanas o por encima de lo normal”.

Ello quiere decir que en los últimos años los meses de enero no se han comportado tan fríos como aquellos que vivieron nuestros padres y abuelos en las décadas de los años 70 y 80 del pasado siglo. Si revisamos los valores mínimos absolutos, de esas 41 estaciones con records establecidos en enero, solo 5 han sido posteriores al año 2000. Es necesario aclarar que estos datos solo contemplan hasta el año 2021 y muestran el valor mínimo absoluto reportado, no los records o valores relevantes desde el punto de vista mensual. Por otra parte, todas las estaciones meteorológicas no tienen la misma cantidad de años de observaciones acumuladas, aunque la gran mayoría, 57 de ellas, fueron creadas en fechas posteriores a 1965, año de la fundación del Instituto de Meteorología.

Tampoco quiere decir que en los últimos años no se reporten valores importantes, que incluso constituyan records para enero. Por ejemplo, en la madrugada del 31 de enero de 2022, 33 estaciones meteorológicas (casi la mitad del total) reportaron temperaturas mínimas inferiores a los 10 grados Celsius, estableciéndose un record para ese mes, en la estación de Bainoa con 2.8 grados Celsius.

Qué se prevé para este 2023

En el propio pronóstico climático del Insmet se menciona que se espera un comportamiento dentro de la norma climática, es decir dentro del comportamiento habitual reportado en el periodo climático 1981-2010. Y como pudimos sentir el pasado fin de semana, enero no nos ha defraudado, pues en las madrugadas de este domingo y lunes se reportaron en 21 y en 40 estaciones meteorológicas respectivamente, de un total de 68, valores mínimos por debajo de los 10 grados Celsius. Varias de las temperaturas reportadas en la región oriental pueden constituir record para dichos puntos en el mes de enero.

En la estuación meteorológica de Indio Hatuey se reportó una mínima de 1.5 grados Celsius, que si la comparamos con los valores absolutos comentados anteriormente, quedaría solo por detrás de los dos primeros y el valor absoluto nacional de Bainoa.

