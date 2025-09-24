Televisión Avileña

Defender la Patria: anhelo de los universitarios

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Sep 23, 2025

El aniversario 50 del inicio de la preparación para la defensa en los Centros de Educación Superior y de la constitución de la Cátedra Militar de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana fue recordado con un acto en el Aula Magna de ese centro de altos estudios.

La ocasión fue propicia para entregar un reconocimiento especial a la Cátedra, a los fundadores de la disciplina Preparación para la Defensa en Ciencias Médicas y a profesores que por más de 25 años han impartido esa asignatura.

Acto central por el Aniversario 50 del inicio de la Preparación para la Defensa y de la constitución de la Cátedra Militar de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana.

La Doctora en Ciencias Heydi Sosa González, directora nacional de pregrado del Ministerio de Salud Pública, destacó que la preparación para la defensa de la Patria siempre ha sido un anhelo de los estudiantes universitarios.

Subrayó que hoy, cuando arrecia la agresión del imperio a través de la penetración ideológica en los jóvenes, sobre todo en los médicos porque son protagonistas de la colaboración internacional, se multiplica el compromiso de profundizar en los ideales de libertad e independencia.

Este acto dio inicio también a la 33 edición del Taller Nacional Científico-Metodológico de Preparación para la Defensa y Medicina de Desastres con delegados de todas las universidades de Ciencias Médicas del país.

Tomado de ACN

