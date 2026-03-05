Televisión Avileña

Cuba

Defiende Cuba respeto a Derecho Internacional en agresión a Irán y Líbano

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Mar 4, 2026

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, llamó hoy a respetar el Derecho Internacional en la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán y el Líbano.

En la red social X, el jefe de Estado subrayó que su país se suma a los llamados internacionales para poner fin a hechos como las operaciones de asesinatos políticos y ataques indiscriminados en los cuales se registraron muertes de niños.

Alertó que estas acciones han provocado «la grave escalada que se registra hoy en el convulso Oriente Medio, que si no se detiene tendrá impredecibles consecuencias para todos los pueblos en la región, la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales».

En una serie de mensajes, Díaz-Canel abogó por el respeto a la soberanía nacional e integridad territorial de todas las naciones de la región.

Asimismo, pidió el cese de los actos que ocasionan daños humanos y a la infraestructura civil de los Estados árabes del Golfo, unidos a Cuba por lazos de amistad y cooperación.

Cuba ratifica el llamado a preservar el principio de buena vecindad, la moderación y el diálogo en este delicado momento, concluyó el mandatario.

Tomado de ACN

