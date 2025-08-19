Dispuestos para el debate del anteproyecto del Código de Trabajo

Desde septiembre y hasta noviembre próximo será sometido en Cuba a consulta el anteproyecto del Código de Trabajo, que de acuerdo con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, requiere estudio y debate pues los cambios propuestos constituyen una nueva Ley en vez de una actualización de la norma vigente.

El Código actualizará regulaciones que garantizan la protección de derechos y el cumplimiento de deberes y se aplicará a todos los trabajadores independientemente del sector en que laboren.

La futura Ley establecerá mecanismos judiciales, institucionales y sindicales para hacer valer esos derechos y deberes además de formalizar las relaciones colectivas de trabajo.

Entre las novedades señalan la modificación de 17 a 18 años como edad para establecer relaciones de trabajo y utilizar el contrato por tiempo determinado en labores de carácter permanente.

Tomado de Trabajadores