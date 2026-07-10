Nuevas generaciones de profesionales se gradúan en Ciego de Ávila

El Teatro Principal de la ciudad de Ciego de Ávila fue escenario del emotivo acto de graduación de la Universidad Máximo Gómez Báez, correspondiente al curso académico 2025-2026. La ceremonia no solo celebró el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes, sino que también rindió homenaje al legado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Cargado de simbolismo y orgullo, el encuentro reunió a graduados, profesores, familiares y miembros de la comunidad, todos testigos de un hito trascendental en la formación de los nuevos profesionales.

Durante el acto se distinguió a los mejores graduados por facultades y áreas del saber, en reconocimiento a su compromiso y excelencia académica. Más de 400 egresados recibieron sus diplomas en diversas especialidades, un aporte sustancial al fortalecimiento del futuro de la provincia.

Estos noveles profesionales están preparados para poner sus conocimientos y habilidades al servicio del desarrollo económico, político y social de Ciego de Ávila, perpetuando así la tradición de servicio y entrega que distingue a la educación cubana.

La Universidad Máximo Gómez Báez se consolida como un pilar fundamental en la formación de líderes comprometidos con el progreso de su comunidad, y esta graduación es un claro testimonio del esfuerzo colectivo por edificar un porvenir más próspero.

El pensamiento de Fidel Castro estuvo presente en las intervenciones de los oradores, quienes subrayaron la educación como motor esencial de cambio y desarrollo. Con esta nueva hornada de graduados, Ciego de Ávila afronta los retos del futuro con esperanza y determinación.