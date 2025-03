Distinguen atractivos en Jardines del Rey

Los 36 kilómetros de balnearios con aguas verdeazules, y finas y blancas arenas, acondicionados para el desarrollo del turismo de sol y playa en los cayos Guillermo, Coco, Paredón Grande y Antón Chico, constituyen uno de los principales atractivos del destino Jardines del Rey.

Otros valores naturales del área geográfica como la ubicación dentro del Sitio Ramsar Gran Humedal del Norte de Ciego de Ávila, la Reserva Ecológica Buenavista y la presencia de las dunas costeras más altas del Caribe insular, sirven de aliciente para la belleza singular.

En relación con estas últimas, en Cayo Guillermo se localizan los montículos de arena más sobresalientes de la región, con alturas que varían entre los 13 y 16 metros sobre el nivel del mar, distribuidos en una superficie de 35 hectáreas, integrada al Área Protegida de Recursos Manejados Buenavista y también conservada por ser un ecosistema priorizado con la condición de Elemento Natural Destacado.

Justamente en las proximidades de esas dunas se sitúa un balneario catalogado entre los más acogedores del mundo, merecedor de uno de los premios Travellers’ Choice Best of the Best 2024, otorgado por la conocida plataforma de viajes Tripadvisor.

Playa Pilar ocupó la oncena posición entre las 25 mejores playas del orbe, atendiendo a su definición como un sitio tranquilo “con aguas azul turquesa, arena blanca y fina e impresionantes vistas”, opciones para disfrutar del sol y hacer esnórquel en el mar poco profundo y cálido.

Las características peculiares del enclave le valieron para posicionarse también en el lugar número cuatro entre las 25 mejores playas del Caribe, selección basada en los comentarios y opiniones dejados por los usuarios de Tripadvisor durante los últimos 12 meses, y en ella se incluye solo el 10 por ciento de los establecimientos listados en la web.

Mientras, las dunas de Lomas del Puerto, enclavadas en el área protegida Reserva Ecológica Centro y Oeste de Cayo Coco, ostentan la segunda posición al elevarse hasta 15 metros sobre la superficie oceánica y ofrecer excelentes vistas del mar y del reservorio de naturaleza, al cual se integran lujosas instalaciones hoteleras y extrahoteleras para el disfrute de vacacionistas.

Desde el Ranchón de Playa Prohibida, próximo a las gigantescas estructuras arenosas, es posible contemplar la manera en que el sol desfallece, en un horizonte lejano, donde la inmensidad del océano absorbe el cúmulo de luz, aunque el observador tiene la certeza de que solo lo oculta hasta la jornada siguiente.

La reproducción del flamenco rosado, el arribo de aves migratorias, el desove de peces y la nidificación en acuatorios interiores, las barreras coralinas e islotes, así como el alto endemismo y grado de conservación de la flora y fauna, son otros espectáculos naturales que ofrece Jardines del Rey, ideal para el turismo ecológico y de aventura, en un clima agradable.

Tomado de Radio Morón