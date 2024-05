Dry: Un joven que apuesta por la superación

Multifacético y con gran sentido de la responsabilidad, Yoandry Chamorro Belén, también conocido por Dry, lleva con calidad el trabajo en las redes sociales de Internet de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Ciego de Ávila.

No hay que obviar la estatura que ha mantenido, durante muchos años, esta organización de vanguardia en su quehacer divulgativo. Además de promocional, porque ha podido escalar, a otros niveles, a las ya importantes figuras tanto de la música como de otras manifestaciones.

Y mantener ese status quo, es todo un reto. Además de asumir la labor como comunicador de esa organización, gusta de adueñarse de los espacios que le proporcionan la televisión y la radio para poder difundir las actividades de la vanguardia juvenil.

Siempre activo, con ganas de comerse al mundo, lo podemos encontrar tanto en su centro laboral haciendo “cualquier cosa”, pasando un curso de edición para la TV, como en la radio de locutor y hasta aprendiendo realización de sonido.

Le gusta reír y compartir con sus amigos. También le apasiona hacer las cosas a su tiempo y con calma. Dry es un joven que sigue creyendo en la perfección humana y en esa institución primigenia de la sociedad como lo es la familia.

Por eso los colectivos laborales en donde se inserta forman parte de sus muchas familias. Las que escoge y con las que convive en un delirio afectivo.

Recientemente crecido dentro de las filas de la AHS, y como parte de los 66 miembros que tiene la filial avileña, se siente optimista y con voluntad para seguir dándolo todo desde la sección de Audiovisuales.

Ya cuenta, en su aval profesional, con la participación decisiva en eventos esenciales como Trovándote, Cruzada cultural Siguiendo La Trocha, Estrofa Nueva, Títeres al centro, Área Sin pestillo de la feria del libro, Piña Colada, Décima Cuerda, el evento Cuando el lienzo es piel, y los espacios fijos de la Casa.

—De tanto estudiar, ¿de qué eres graduado finalmente?

—Las carreras que siempre quise estudiar fueron las de Comunicación Social o Periodismo, pero por cuestiones de mi municipio, hace tiempo vivía más en Primero de Enero, las carreras que se otorgaban eran más difícil de obtenerlas. Entonces, tuve que optar por la licenciatura en Derecho, del que soy graduado, para no quedarme atrás.

—¿Y cómo llegas a la AHS?

—En el mes de marzo del 2023. Específicamente, cuando el evento Trovándote. Gracias a una invitación de la presidenta, en aquel entonces, Santa Massiel Rueda, para que apoyara en cuanto a la divulgación y promoción del evento. Ya ahí me pude desplayar en cuanto a la publicidad de cada una de las actividades y pude poner en práctica lo aprendido en diplomados, cursos y todo eso que me ha hecho crecer en esta profesión. Fueron días muy bonitos de trabajo, y que me permitieron probarme, estar en este colectivo laboral tan a tono con mis aspiraciones. Además de que iba conociendo a los artistas, sus aspiraciones, y eso me ayudó a insertarme en ese mundo tan maravilloso.

—¿Qué te ha aportado como ser humano el convertirte en el comunicador de la AHS?

—Bueno, ser el comunicador de la AHS es una tarea difícil. Y más si tomamos en cuenta el tiempo en que nos toca vivir. Tiempos en que la comunicación se vuelve, por necesidad, cada vez más inmediata, más verificable. Las redes sociales de Internet asumen un espacio increíble en la vida de las personas y es realmente allí donde también hay que estar posicionado, hay que estar arriba de la bola para que todos estos contenidos lleguen y con la mejor calidad posible. Desde el punto de vista profesional, al no ser graduado en ninguna de las carreras de comunicación, y tampoco afín con la plaza como tal, me ha aportado muchísimo. Primero, porque me ha hecho exigirme más a un nivel de preparación cultural que el que tenía. Y, segundo, me ha exigido la superación constante en en las esferas de la comunicación.

—Pero no dejas de sorprender con los estudios realizados…

—No hay tiempo para otra cosa que no sea superarse. Terminé satisfactoriamente, en el mes de octubre del 2023, un diplomado de comunicación social que se impartió en la Universidad Máximo Gómez Báez de Ciego de Ávila. Pero no solo estudiar es la razón para superarme, también el estar a tono con este mundo del arte me hace sensibilizarme también con los problemas de nuestros artistas. Sabemos que a veces las circunstancias económicas, sociales, personales, que hoy vivimos son bien complejas. Y contar con tan pocos recursos para producir y promocionar actividades hace que uno ponga su extra para que todo salga como se quiere. Eso también como comunicador me ha aportado mucho. Trato, también, de ponerme a la par de nuestros artistas que hacen todo lo que pueden para que llegue el arte a muchos lugares.

—¿Cómo logras vivir tan lejos de la cabecera provincial y llevar la divulgación de todos los eventos de la Casa del Joven Creador?

—Tengo mi casa en el municipio Primero de Enero, bien apartado de la cabecera provincial. Al principio, pensé que iba a ser tarea fácil asumir ese reto de viajar todos los días, de levantarme bien temprano en la mañana para coger lo que sea con tal de llegar en hora. Pero cuando eres parte de un colectivo como este, cuando ves a tu presidente y todos del ejecutivo ir para alante de los problemas y apoyarte en lo que sea necesario, entonces se vuelve un poco más fácil. Ese apoyo que te dan tus compañeros de trabajo, es para enorgullecerse. Además, el equipo de producción, los productores, el equipo del departamento de comunicación que también realizan esta actividad y es gracias a ellos que se logra un resultado como el que hoy vemos en las redes sociales de Internet, y en la televisión, en los medios de comunicación, en el periódico.

—¿Cuándo decidiste que la promoción era tu arte?

—Creo que desde el mismo momento en que llego a Radio Amanecer, hace varios años. Allí hice mucha promoción de las actividades culturales y, también, por supuesto, pasé cursos y me evalué como director de programas de radio. Fueron muchos años de trabajar en esa emisora municipal. Luego, cuando me trasladé a Camagüey, estuve cinco años por allá y trabajé en Radio Camagüey y en Cadena Agramonte. Hice mucha promoción de los artistas de cada uno de sus eventos de las actividades y esa actividad me fue enriqueciendo como ser humano y como comunicador.

—¿Qué le aconsejarías a los promotores culturales de Ciego de Ávila?

—Bueno, a los jóvenes que hoy deciden transitar por el camino de la promoción cultural les digo que el trabajo es duro, pero no en el sentido laborioso, sino del sacrificio que conlleva, además de dedicación, empeño. Y, sobre todo, sentido de pertenencia. Un promotor cultural es como la cara, como el corazón de la institución a la cual pertenece y hay que entregarse, a fondo. Nunca le deben faltar los deseos de hacerlo bien, de que cuando termine cada actividad el artista y su público se vayan agradecidos, complacidos por el trabajo promocional.

—¿Aspiraciones para el 2024 como Dry y como promotor de la AHS?

—Los sueños de un joven para este 2024… bueno, continuar ayudando a mi familia, apoyarla en todas sus decisiones. Tanto la familia de sangre como esta que uno elige laboralmente. Continuar superándome profesionalmente. Todavía no conozco todo lo que quisiera conocer, en este mundo de la comunicación. Sé que vienen tiempos difíciles, pero uno siempre tiene que superarse para construir el proyecto de vida deseado. Y que la promoción en la AHS avileña continúe siendo una plataforma para el trabajo de nuestros artistas.

Tomado de Invasor