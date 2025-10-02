Ecos de México en Morón

Morón acogió por todo lo alto, este fin de semana, la celebración del cuarto Festival de Música Mexicana, donde intérpretes del folklor azteca, brillaron en el escenario de la Sala Teatro Olga Alonso de la Casa de la Cultura de esta ciudad.

El Festival contó con una nutrida concurrencia que desafió las adversidades climatológicas, para aplaudir a 18 intérpretes de rancheras, corridos y otros géneros de la música del hermano país.

Al término del evento, se dio a conocer la evaluación del jurado, con el primer lugar para Leordanis Naranjo, que interpretó la melodía Volver, volver; el segundo puesto para Jorge González, con el número Una noche como ésta, y el tercer puesto para Nixia Espinosa, con la canción titulada Costumbres.

Se otorgaron, además, menciones y reconocimientos a otros compañeros destacados en la organización del evento, así como a los organismos que contribuyeron con su apoyo a la actividad.

Tomado de Invasor