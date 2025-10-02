Informan sanciones por grave incidente en la 64 SNB

Tras los análisis realizados por su Comisión Disciplinaria sobre el incidente que el pasado sábado 27 de septiembre involucró a Eriel Sánchez León, director del equipo de Sancti Spíritus actuante en la 64 Serie Nacional de Beisbol, y al comisario técnico Eusebio Miguel Rojas Rodríguez, concluimos que:

. Ambos cometieron una indisciplina tipificada de Muy Grave en el Artículo 17, inciso c, del Reglamento Disciplinario del Sistema Competitivo del Béisbol (“agredir físicamente a otro atleta, entrenador, directivo, árbitro o al público presente en un espectáculo deportivo o al finalizar el mismo”).

. En consecuencia, acordó imponer las siguientes medidas disciplinarias, establecidas en el Artículo 20, inciso l:

– Suspensión de participar en el sistema competitivo del béisbol por un plazo de cinco (5) años a Eriel Sánchez León.

– Suspensión de participar en el sistema competitivo del béisbol por un plazo de tres (3) años a Eusebio Miguel Rojas Rodríguez.

A propósito, consideramos pertinente precisar que:

. El incidente aconteció en Sancti Spíritus, tras el juego de ese equipo contra el de Isla de la Juventud.

. Tuvo su origen en la reclamación de la dirección del equipo de Sancti Spíritus ante la inconformidad con una jugada.

. Concluido el encuentro, Sánchez se dirigió a la mesa técnica, para cuestionar, de manera descompuesta, la referida decisión, lo que provocó intercambio de ofensas con Rojas.

. Pese a la indicación de no sostener otro acercamiento durante esa jornada, emitida por las autoridades deportivas de la provincia, Rojas hizo lo contrario.

. Fue al encuentro de Sánchez, desafiándolo, y en medio del altercado este lo golpeó con un objeto de madera (no un bate, como se ha asegurado), provocándole una herida en la cabeza que demandó atención médica.

Ello demuestra que se trató de un episodio totalmente evitable, fruto del actuar irresponsable de sus protagonistas y ajeno a las esencias y los valores del Sistema Deportivo Cubano, que continuaremos defendiendo con rigor, en apego a lo establecido en nuestro reglamento disciplinario.

Tomado de Granma