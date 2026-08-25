Educación Superior: nuevo curso con procesos descentralizados y actividades docentes desde los territorios

La Educación Superior cubana reanuda sus actividades y comenzará el curso académico 2026-2027 el próximo 1ro. de septiembre en todas las universidades e instituciones del país, incluyendo las pertenecientes a otros organismos formadores.

Este proceso se desarrollará en medio de un escenario nacional marcado por la agudización de la situación de desabastecimiento de combustible en el país, originada por la política agresiva sostenida del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba, que provoca un recrudecimiento del bloqueo energético, financiero y económico.

Frente a esta realidad, el sistema de Educación Superior ha reestructurado su funcionamiento apoyado en la descentralización y el enfoque territorial, por lo que las actividades docentes se desarrollarán esencialmente con la organización académica aplicada en el semestre anterior.

En el caso específico de las universidades subordinadas al Ministerio de Educación Superior (MES), los procesos de matrícula de los estudiantes de nuevo ingreso, así como el reingreso y la ratificación de matrícula de los continuantes, se organizarán desde los territorios de residencia de los jóvenes. Los estudiantes de programas nacionales o regionales podrán formalizar sus trámites en la universidad o en los Centros Universitarios Municipales (CUM) y Filiales Universitarias Municipales (FUM) de su provincia o municipio, de manera presencial o por la vía on-line.

El proceso de formación se desarrollará en las modalidades semipresencial y a distancia, alternando siempre que sea posible, algunos periodos de presencialidad fundamentalmente para los estudiantes del curso diurno. Las actividades lectivas presenciales se realizarán en la sede central de cada universidad, en los CUM, FUM y/o entidades productivas o de servicios de cada localidad.

En el caso del curso por encuentros (CPE), tanto los programas de técnico superior como de carreras universitarias, se retomarán los encuentros presenciales al menos una vez al mes para orientar y evaluar las tareas de aprendizaje. Asimismo, en el curso a distancia (CaD) se mantendrá su concepción habitual.

Como parte de su proceso de formación integral, los estudiantes participarán de manera activa en tareas socioeconómicas de sus municipios y comunidades, con especial énfasis en la Red Juvenil Comunitaria.

El Ministerio de Educación Superior ratifica a las familias la plena confianza en que se han adoptado las medidas pedagógicas y organizativas para que los jóvenes progresen y se gradúen con éxito.

Exhortamos a toda la comunidad universitaria a mantenerse informada a través de los canales oficiales, páginas web y perfiles en redes sociales de sus respectivas universidades y de los CUM y FUM de su territorio, donde se publicarán los detalles organizativos de cada localidad.

Con la convicción de que la preparación de los profesionales es la garantía del futuro del país, la Educación Superior reafirma su compromiso con la Revolución y con la formación integral que Cuba necesita.

Tomado de Juventud Rebelde