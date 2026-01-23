En La Cuba, el cumpleaños 87 de la CTC

El acto nacional por el aniversario 87 de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el próximo 28 de enero, a las 10:00 a. m. se realizará en la emblemática Empresa Agropecuaria La Cuba, de Ciego de Ávila, provincia designada sede de la fecha proletaria por la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la organización como reconocimiento a su trabajo integral y estable en los principales indicadores emulativos.

Será precedido ese día por una jornada de trabajo voluntario y productivo denominada Latir 87 en áreas de la propia entidad, considerada entre las de mejores resultados productivos dentro del sector agrícola en Cuba.

La actividad estará dedicada además a evocar el aniversario 173 del natalicio de nuestro Héroe Nacional José Martí, en cuyo pensamiento universal tuvo cabida el imprescindible papel de la agricultura para los pueblos de nuestra América.

La Comisión Organizadora del congreso obrero informó además que simultáneamente, en La Habana, será homenajeado el Apóstol con la colocación de una ofrenda floral ante la estatua ubicada en el Parque Central, mientras que en el Centro Cultural Palacio de Torcedores acontecerá el coloquio “Martí y los trabajadores, legado de Lázaro Peña a 87 años de la fundación de la Central de Trabajadores de Cuba”.

Una gala político cultural titulada “Por Cuba juntos creamos”, protagonizada por artistas locales y con escenario previsto en el remozado Teatro Principal de la ciudad de Ciego de Ávila, culminarán las actividades nacionales por el cumpleaños de la central obrera de Cuba.

El programa concebido por la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la CTC para conmemorar la efeméride incluye, entre otras actividades, el homenaje este jueves al líder sindical azucarero y militante comunista Jesús Menéndez Larrondo, en la terminal ferroviaria de Manzanillo, donde fue asesinado por un sicario hace 78 años.

También la celebración el próximo 25 de enero del Día del Trabajador de la Industria Alimentaria, cuyo acto nacional se efectuará en la Empresa Cárnica de Sancti Spíritus.

El sábado y el domingo venideros, con la mayor racionalidad posible en el uso de los recursos, acontecerá una jornada nacional de trabajo voluntario y productivo en todos los municipios del país, con énfasis en la producción de alimentos en huertos, organopónicos e instalaciones de cultivo semiprotegido situados en zonas urbanas y suburbanas.

Tomado de Invasor