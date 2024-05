En muchos corazones, la causa palestina

Di que no / La guerra no puede seguir / Di que no / Los niños no pueden morir / Di que no / Un NO a la guerra, hermano / Juntemos nuestras manos / Luchemos por el porvenir.

El sugestivo mensaje de la conocida canción Di que no fue coreado ayer por los estudiantes cubanos reunidos en la escalinata de la Universidad de La Habana, para cerrar una manifestación estudiantil en favor del pueblo palestino y en apoyo a universitarios estadounidenses que, también por defender esta causa, sufren desde hace días brutales represiones.

El sentir por una patria avasallada se patentizó, en este acto solidario, en la voz de la palestina Samar Alghoul, estudiante de Medicina en Cuba, quien aseveró que estas manifestaciones demuestran al mundo que «la causa palestina es la de todos los luchadores por la libertad», y que «el espíritu revolucionario nace y renacerá».

«Los universitarios estadounidenses tienen más vergüenza que el gobierno de Biden», afirmó el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Ricardo Rodríguez González, al condenar la actitud de complicidad de la Administración norteamericana ante el genocidio que perpetra el Estado sionista de Israel en Gaza.

«Nos preguntamos, ahora, dónde está el supuesto defensor de la libertad de expresión, de ese derecho a concentrarse y a exigir. ¿Por qué arremeter contra los campus de esos universitarios que tienen una fuerza moral superior a la de los funcionarios de la Casa Blanca? ¿Dónde estás ahora, Estados Unidos, para señalar con el dedo a los países latinoamericanos que construimos una Revolución?», cuestionó Rodríguez.

En tanto, la líder afroamericana, Shaquille Fontenot, en representación de la Red Nacional de Apoyo a Cuba, planteó su respaldo a la Isla contra el bloqueo económico que se le impone, y de la inclusión del archipiélago en la lista de patrocinadores del terrorismo. A su vez, afirmó: «Cuba, tu resiliencia nos inspira. Palestina, tu resistencia nos inspira también».

Tomado de Granma