Etecsa informa sobre conectividad a Internet en Cuba

Tania Velázquez, presidenta ejecutiva de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, Etecsa, refirió que en el año anterior, se dio prioridad a nuevos enlaces de conectividad, especialmente en los sectores de salud y comercio; sin embargo, quedaron más de 2 000 solicitudes pendientes debido al déficit de recursos.

Durante 2024, se trabajó en el fortalecimiento de varias capas de la red, pero las inversiones han sido muy bajas, dijo.

La tecnología entra en obsolescencia de manera rápida; algunas tienen hasta 40 años y han continuado funcionando gracias a los operarios. En los últimos tres años, ha disminuido la curva de inversiones de la empresa, algo que no está relacionado con nuestros deseos, ya que somos conscientes de que necesitamos crecer en los aspectos necesarios, refirió Velázquez.

Un ejemplo de esto son los 290 000 servicios que solo se han implementado en Nauta Hogar, con un crecimiento mínimo de 30 000 servicios en los últimos años.

Tenemos una proyección muy clara hacia 2030, pero el ritmo de inversiones no nos acompaña. Las proyecciones apuntan a llevar fibra hasta los hogares, pero no contamos con los recursos financieros necesarios para responder a estas necesidades, que abarcan no solo la inversión para crecer, sino también el sostenimiento y mantenimiento de los elementos de la red, explicó.

En el entorno de 5 600 radiobases, el 50% no cuenta con disponibilidad energética para sostenerse sin electricidad en momentos críticos; muchas de ellas se apagan automáticamente o solo funcionan durante una hora. Si la radiobase tiene varias tecnologías (2G, 3G, 4G), la batería se consume mucho más rápido. Este es un elemento crítico para nosotros, ya que no solo afecta a la población directamente, sino que también impacta la calidad de la operación, dijo.

Velázquez refirió que se están buscando nuevas soluciones para lograr mayor autonomía. Las inversiones que se están planificando deben incluir soluciones energéticas, como paneles solares en comunidades rurales y otras alternativas. Además, el 10% de nuestras radiobases presenta fallas de hardware (celdas, bandas base, etc.), y no hemos podido reponerlas debido a la falta de recursos financieros. El año pasado no recibimos equipos ni piezas de repuesto para esto.

En el caso del servicio Nauta Hogar o el servicio de telefonía, también enfrentamos problemas energéticos cuando se apagan los gabinetes. A pesar de ello, hemos tratado de mantener la vitalidad en la infraestructura crítica del sistema, y todas las plataformas fundamentales de Etecsa se han mantenido disponibles, apuntó.

Dijo que en los últimos diez años, a partir de la identificación de los proyectos de informatización del país, las inversiones han sido multimillonarias y han permitido llegar hasta donde estamos. Sin embargo, ese proceso inversionista se detuvo en 2022, debido a la curva decreciente de ingresos en divisas.

En 2020, por ejemplo, los ingresos fueron elevados, ya que la vía fundamental de comunicación era a través de datos; en ese momento, el 63% de los ingresos de Etecsa provenían del exterior, con un mayor impacto de las recargas del servicio móvil.

En 2021, tras el ordenamiento monetario, mantuvimos la tasa de 1×24, lo que hizo que los precios fueran más asequibles. Ese año se lanzaron los planes combinados, que permitieron a las personas acceder a mayores recursos. A pesar de la pérdida de ingresos en divisas—que hoy solo representa el 10% de los ingresos totales—, hemos mantenido los precios estáticos, lo que nos obliga a sostener la red y pagar nuestras deudas internacionales.

Pasamos en 2018 de tener uno de los precios más caros de la región a uno de los más baratos, según los indicadores de peso contra megas. Sabemos que estos son servicios para que la mayoría los utilice y disfrute. Sin embargo, hay un tema de sostenibilidad que no se limita a la importación de tecnología, sino también al pago de la capacidad de conectividad internacional; si no se paga, caemos en deuda o en riesgo de demanda, refirió.

Esto nos impulsa a tomar acciones para recuperar ingresos desde el exterior, aunque estas no han sido efectivas, sobre todo por la brecha del cambio de 1×24, además de los fraudes que se realizan en algunas plataformas que afectan directamente a nuestra empresa. Hay plataformas extranjeras que reciben divisas, pero por estos fraudes, lo que se traduce en Cuba es cup, dijo.

Añadió que actualmente, hay más de 28 000 usuarios con interrupción del servicio, algunos con meses de atraso por la falta de recursos financieros. Los recursos obtenidos del exterior son vitales para mejorar la calidad del servicio y ampliar la conectividad. Reconozco la buena voluntad de nuestros proveedores internacionales, que siempre nos han acompañado, pero es necesario adoptar decisiones para recuperar el mercado existente, sostuvo.

“Es importante reafirmar que no vamos a renunciar a lo que tenemos hoy; la población continuará disfrutando de sus servicios en moneda nacional, pero buscaremos soluciones para poder monetizarlos y sostenernos. Siempre protegeremos a nuestra población y queremos incrementar tecnologías como 5G, pero no se trata de un golpe de efecto, sino de hacer que los servicios sean sostenibles. Etecsa se sostiene con sus propios servicios”, dijo.

Estas soluciones no solo se basan en el servicio móvil, sino también en otros nichos de mercado, como los nuevos actores económicos. En relación con la intervención del primer ministro en la Asamblea Nacional, se está trabajando en crear las condiciones para implementarlas, y cuando estén listas, se explicará de manera oportuna. Es importante que la población entienda el porqué de estas decisiones. Reiteramos a la población que obtenga información de los perfiles oficiales, dijo Velázquez.Tomado de Cubadebate