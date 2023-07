Exhiben exposición personal Nueva Era del artista Osiel Cordovés Pino

Una propuesta atrayente, diversa, exquisita y estética nos propone Nueva Era, exposición personal del artista Osiel Cordovés, al adentrarnos en un mundo entre lo humano y lo mecánico.

Doce muestras, de ellas siete de cerámicas y cinco en dibujos se exhibe en la Galería de Arte Raúl Martínez, del Consejo Provincial de las Artes Plásticas, ubicado en el boulevard avileño, para el deleite de los amantes de las artes en sentido general.

«Desde que me gradúe en el año 2010 no había tenido la oportunidad de hacer un proyecto individual, más bien todos eran colectivos, de ahí me surgieron ideas y de así se gesta Nueva Era, refiere Cordovés Pino.

Según relata el creador, su objetivo fundamental en este exposición es enfatizar en la conciencia individual como factor que sugestiona el ser y reflexionar entorno a la fusión entre lo humano, lo mecánico y el equilibrio entre la vida y la máquina.

Cada obra está llena de elementos sorprendentes y a la vez atractivos, con una influencia surrealista. Autorretratos, adornos, imágenes y figuras representativas incitan al espectador a ir más allá de lo real y maravilloso.

Técnicas como terracota y cerámica esmaltada muestran la combinación entre una pieza y otra con el contraste de colores entre tonos brillantes, apagados y oscuros, dando lugar a una imagen hipnótica y desafiante.

La exposición estará abierta al público hasta el próximo 30 de julio, para que usted disfrute de una interesante propuesta a favor de las artes visuales en tierra avileña.

Por Yasel Díaz Drago

Autor Telecentro Provincial Ciego de Ávila